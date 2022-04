Imagini din satelit care arată noua strategie adoptată de trupele lui Putin în Ucraina

Noi imaginile din satelit colectate și analizate de Maxar Technologies arată că Rusia comasează trupe importante în regiunea Belgorod pentru o ofensivă în estul Ucrainei.

În imaginile postate pe Twitter poate fi observat un convoi militar care se deplasează spre sud-est.

New satellite images from #Maxar Technologies show that #Russia is pulling troops into the #Belgorod region for an offensive in eastern #Ukraine. pic.twitter.com/flWuL8LKAr