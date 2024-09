Imagini șocante cu soldați ruși uciși de camarazii lor cu o dronă. Motivul pentru care au fost executați VIDEO

Incident șocant pe linia frontului în estul Ucrainei, aproape de orașul Kurakhove. Armata rusă și-a bombardat propriii soldați cu o dronă în timp ce aceștia încercau să se predea Ucrainei.

Imagini video distribuite pe canalele X și Telegram de armata ucraineană arată un grup de asalt rus format din șapte persoane care se predau și ridică mâinile în mod clar în timp ce ies de sub acoperirea frunzișului înainte de a se întinde cu fața în jos pe sol, scrie libertatea.ro.

Aceștia au avansat în teritoriul deținut de armata ucraineană pe linia frontului din Donețk, dar au decis să renunțe când au fost încolțiți, potrivit cotidianului britanic Daily Mail.

Dar se pare că comandanții lui Putin nu erau pregătiți să îi lase pe soldați să pășească în siguranță pe teritoriul ucrainean.

Videoclipul tulburător arată apoi momentul în care o dronă kamikaze explodează omorându-i pe toți, cu excepția unuia dintre soldați, care este văzut fugind pentru a-și salva viața.

7 Russians surrendered in the Kurakhove direction.

However, their comrades decided to open artillery fire on their own, which resulted in not all of them being captured by the 33rd Brigade.https://t.co/arZTmY62ns pic.twitter.com/LYCSNyMTsM