Putin îi va propune lui Trump împărțirea Ucrainei în trei. România, Polonia și Ungaria ar urma să primească felii

Kremlinul va propune administrației Trump un plan de împărțire a teritorului Ucrainei în trei zone. Informația, confirmată de surse din serviciile rusești și chiar de fostul președinte Dmitri Medvedev, include un plan pentru următorii 20 de ani, într-un scenariu în care Rusia zdrobește complet Ucraina.

La scurt timp după ce SUA și Marea Britanie au permis Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, Kremlinul pune la cale împărțirea teritoriului Ucrainean prin anexarea regiunilor estice, crearea unui stat central sub un regim pro-rus și împățirea vestului țării între Polonia, România și Ungaria până în 2045.

Planul urmează să fie transmis administrației lui Donald Trump, însă nu direct, ci prin țări terțe, scrie publicația ucraineană New Voice.

Federația Rusă ar împărți Ucraina în „noi regiuni ruse”, „entitate statală pro-rusă”, și „teritorii disputate”, unde cele 3 țări vecine ar fi invitate la negocieri cu Moscova. Planul lui Putin ar crea o graniță directă a României cu Federația Rusă în nordul județului Tulcea.

FOTO Telegram /Dmitri Medvedev

„Noile regiuni ale Rusiei” ar fi teritorii ocupate deja: Crimeea și Sevastopol, invadate în 2014, plus regiunile Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie, anexate ilegal în 2023. Toate ar urma că fie incluse în teritoriul Federației Ruse, chiar și zonele aflate încă sub controlul Ucrainei.

În „entitatea statală pro-rusă” ar urma să fie instalat un regim fidel Kremlinului, care va avea prezență militară rusă și va respinge integrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Este vorba de regiunile Kiev, Cernihiv, Sumî, Harkov, Poltava, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Odesa, Cerkasî, Vinița, Jitomir.

„Teritoriile disputate ale Ucrainei” formează zona de vest a țării, al cărei viitor va fi decis la negocieri ale Federației Ruse cu România, Ungaria și Polonia. Acestea sunt Volîn, Rivne, Hmelnițki, Liov, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Cernăuți și Transcarpatia.

