Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare

În timp ce negocierile pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei capătă amploare la nivel internațional, specialiști români analizează rolul țării noastre.

Politologul Sergiu Mișcoiu și generalul în rezervă Dan Grecu subliniază, pentru Adevărul.ro, că România poate sprijini Ucraina prin ajutor politic, umanitar și militar limitat, însă nu poate oferi garanții de securitate directe, acestea depinzând de coaliția internațională și de deciziile marilor puteri.

Decorat de statul francez cu medalia de Ofițer al Laurilor Academici pentru activitatea sa academică, Sergiu Mișcoiu este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil și explică modul în care vede lucrurile, din perspectiva politologului.

„Noi nu putem oferi nimic cu totul special, ci doar să ne raliem unei poziții care va fi negociată la nivelul acestei coaliții de voință și mai ales la nivelul NATO. Acest lucru înseamnă că România ar fi normal să își ia angajamentul și de a participa la toate eforturile care vor fi decise de comun acord pentru a-i oferi Ucrainei garanția că nu va mai face obiectul unui atac din partea Rusiei, ceea ce poate să conste în semnarea unui pact în acest sens, în trimiterea de sprijin material, logistic, ajutoare plus sprijin militar și, dacă va fi cazul și se va decide în felul acesta, în participarea directă la o forță-tampon între Rusia și Ucraina”, explică Mișcoiu, pentru Adevărul.ro.

Garanții de pace pentru Ucraina

Scenariul în care România ar participa cu trupe nu este luat în calcul prea mult, cel puțin în acest moment, crede analistul.

„Acest ultim scenariu este cel mai puțin probabil, fiindcă autoritățile de la București nu s-au arătat dornice să facă un asemenea pas în trecut, dar și fiindcă este încă neclar dacă un acord cu garanții de securitate ar include o asemenea formulă, adică prezența unor trupe pe teren sau ar include alte asemenea formule sub forma unei zone de excludere aeriene, a unei acoperiri informative extinse și posibilitatea de a activa contingente staționate în regiune în cazul în care ar exista o agresiune”, mai spune el.

România va trebui, în acest caz, să acționeze coordonat cu ceilalți aliați, pentru acordarea de garanții Ucrainei, consideră Mișcoiu.

„Cred că mai probabilă este varianta în care nu vom fi prezenți nemijlocit pe teren, însă aceste garanții, desigur, sunt mult peste ceea ce poate promite un singur stat, cu atât mai puțin un singur stat precum România. Aceste garanții trebuie să fie decise de comun acord de actorii principali internaționali”, declară Sergiu Mișcoiu.

Fără trupe în Ucraina

Generalul (r) Dan Grecu, șeful generalilor români în rezervă, consideră că România trebuie să continue să ajute Ucraina. Ofițerul român decorat pe rând de NATO, SUA și ONU în Irak, Afganistan și Eritreea nu consideră că ar fi o idee bună ca România să trimită trupe în Ucraina.

„Ajutorul nostru trebuie să continue exact așa cum a fost și până în prezent. Adică, pe palier politic susținând independența, suveranitatea Ucrainei, iar pe palier umanitar susținând emigranții și acordându-le ajutoare. Pe palier militar, am fost printre țările care i-au ajutat, le-am dat și un sistem Patriot când alții au refuzat să facă același lucru. Acum, sincer, cred că nu mai avem ce arme să le dăm ucrainienilor.

Din informațiile mele le-am cam dat cam tot ce aveam, dar probabil că vom contribui în cadrul inițiativei europene și noi cu fonduri importante. Și cam pe aici cred că se va opri ajutorul, în sensul că mai departe de acest lucru nu s-ar putea merge. Bine, ar mai fi un ajutor pe care am putea să-l dăm vecinilor noștri ucraineni în reconstrucție, dar eu nu văd România capabilă să-și adjudece nici măcar un proiect din imensul efort de reconstrucție al Ucrainei, un proiect care va începe când se va încheia războiul”, punctează generalul.

Desfășurarea forțelor de pace va fi greu de acceptat de către ruși.

„Aici este una din problemele ecuației, europenii care încearcă, dacă vreți, insistă pentru desfășurarea unor forțe de pace care, dacă se respectă legislația actuală a Organizației Națiunilor Unite, nu au nicio șansă să devină realitate. Pentru că, o știe oricine, această forță de pace trebuie să fie agreată de ambele părți. Și este clar că rușii nu vor agrea să aibă între ei și ucraineni forțe ale statelor membre NATO.

Deci aici este o mare problemă. Să desfășori forțe în Ucraina în lipsa unui acord bilateral între Rusia, Ucraina și, mai știu eu, NATO și SUA, ar însemna o provocare la adresa rușilor. Și niciun stat singur nu îndrăznește asta. Nici coaliția europeană, dovadă că a cerut garanții din partea Statelor Unite ale Americii, pentru cazul în care s-ar trimite trupe în Rusia. Așa că ideea asta este puțin plauzibilă, dar asta nu înseamnă că e imposibil de pus în practică. Numai că ea nu este agreată de către ruși, cel puțin deocamdată. Dar vor fi probabil negocieri”, mai afirmă generalul.

Din păcate, mai spune generalul Dan Grecu, ONU a eșuat în orice încercare de a media și de a găsi soluții la acest război.

„Acum, dacă Ucraina va fi ciopârțită, că altfel nu pot să spun, la masa negocierilor, tot ceea ce au însemnat principiile de bază ale Națiunilor Unite, respectiv independență, integritate, suveranitate, neamestec în treburile altor state și rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor, deși nu a fost totdeauna pe cale pașnică, toate acestea își pierd credibilitatea. E nevoie de soluții, de acțiune, altfel nu va fi bine. Și probabil vom reajunge la stadiul imperiilor, la vremea imperiilor, cu ghilimele pentru cuvântul imperii, adică a celor puternici care vor dicta totul în funcție de propriile interese. Asta riscăm. Aici este marea problemă la care trebuie să vedem cum se angajează marile puteri, pe de o parte, dar și care va fi răspunsul celor mai mici”, punctează generalul Dan Grecu.

