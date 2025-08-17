Un important general, erou al rușilor, rănit grav de ucraineni. Adjunctul comandantului grupării de forțe Nord și-ar fi pierdut o mână și un picior

Generalul Essedulla Abačev ar fi fost rănit grav de ucraineni FOTO Reteaua X

Forțele ucrainene au lovit un convoi militar rusesc în regiunea Kursk, provocând răni grave generalului-locotenent Essedulla Abačev, adjunct al comandantului grupării de forțe Nord, care a fost evacuat la Moscova după ce și-a pierdut un braț și un picior în atac.

Atacul asupra convoiului lui Abačev a avut loc lungul unei rute de aprovizionare rusești folosită pentru a sprijini operațiunea ofensivă a Moscovei în regiunea nordică Sumî, arată Adevărul.ro.

Unitățile ucrainene au efectuat atacul asupra unui convoi rusesc care se deplasa pe autostrada Rilsk-Homutovka din regiunea Kursk, în noaptea de 17 august, a transmis Serviciul de Informații Militare (HUR), care transmite că atacul i-a provocat răni grave lui Abačev, care este comandant adjunct al grupării Nord a Rusiei.

Generalul rus a fost evacuat de urgență, cu aeronave de transport militar la Moscova și internat la Spitalul Militar Central Vișnevski, unde medicii i-au amputat un braț și un picior.

Atacul a avut loc în zona satului Zhuryatino. Deși arma utilizată nu a fost dezvăluită oficial, analiștii au sugerat că este probabil vorba de artilerie cu rachete de înaltă precizie.

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Abačev a comandat Armata a 2-a de Gardă Interarme din Districtul Militar Central. A absolvit Școala Superioară de Comandă a Tancurilor din Harkov în 1989 și ulterior Academia de Arme Interarme în 2002.

A luptat în războaiele cecene, în Georgia și în Siria, ulterior ajungând la comanda Brigăzii 19 Separate de Pușcași Motorizați și servind ca șef de stat major al Armatei a 5-a Combinate. În 2021 a devenit general-maior, în 2022 a fost numit comandant al Corpului 2 Armată al Rusiei din Lugansk-ul ocupat și decorat drept Erou al Rusiei. În 2023 a fost promovat la gradul de general-locotenent.

