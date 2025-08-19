Totul pentru pace: statul european care e gata să-i acorde „imunitate” lui Vladimir Putin

Elveția îi va oferi „imunitate” președintelui rus Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare, cu condiția să vină „la o Conferință de Pace”, a anunțat marți, 19 august, ministrul de Externe, Ignazio Cassis, relatează AFP.

Guvernul federal a stabilit anul trecut „regulile acordării imunității unei persoane pe numele căreia există un mandat internațional de arestare”, a declarat Ignazio Cassis într-o conferință de presă comună, la Berna, cu omologul său italian, Antonio Tajani, potrivit presei internaționale.

El precizează că Guvernul a stabilit să acorde o imunitate „dacă această persoană vine la o Conferință de Pace, nu dacă vine din motive private”, precizează șeful diplomației elvețiene.

Între timp, președintele Trump speră să-i pună față în față pe Putin și pe Zelenski.

„După întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni, l-am sunat pe președintele Putin pentru a începe pregătirile. După întâlnirea bilaterală va avea loc un summit trilateral. Acesta este un pas excelent către încheierea unui război care durează de aproape patru ani”, a explicat liderul SUA.

Vladimir Putin trebuie arestat, susține Curtea Penală Internațională (CPI)

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis în 17 martie 2023 un mandat internațional de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin. El este acuzat de crime de război, în special de deportarea ilegală a mii de copii ucraineni din teritoriile ocupate ale Ucrainei către Federația Rusă.

Rusia consideră mandatele de arestare emise de CPI nule și fără efect juridic pe teritoriul său. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a afirmat că deciziile CPI sunt „lipsite de sens” și „insignifiante din punct de vedere juridic” pentru Rusia. Potrivit acesteia, Rusia nu este parte a Statutului de la Roma, actul fondator al CPI, și, prin urmare, nu are nicio obligație de a coopera cu acest tribunal.

Kremlinul a calificat demersul ca fiind „scandalos” și fără valoare juridică, iar Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis chiar un dosar penal împotriva procurorului și judecătorilor CPI care au emis mandatul. Fostul președinte Dmitri Medvedev a ironizat decizia CPI. El a comparat mandatul de arestare cu hârtia igienică, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reafirmat că mandatul nu are nicio valoare juridică.

