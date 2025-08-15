Cu o zi înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, Ucraina a anunțat că frontul de est s-a stabilizat. "Rezistă cu încredere"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 23:35
240 citiri
Cu o zi înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska, Ucraina a anunțat că frontul de est s-a stabilizat. "Rezistă cu încredere"
Tanchiști ucraineni FOTO Ministerul ucrainean al Apărării

Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk, unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi, 14 august, guvernatorul regional, transmite Reuters.

Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri către principala linie defensivă a armatei ucrainene din apropierea orașului garnizoană Dobropilia. Această situație a provocat temeri cu privire la o străpungere rusească mai amplă care să amenințe mai multe orașe cheie și chiar întreaga parte a provinciei Donețk rămasă sub control ucrainean.

Această ofensivă surpriză a armatei ruse, deși limitată ca anvergură, pare să urmărească creșterea presiunii asupra Kievului înaintea summitului pe care îl vor avea vineri în Alaska președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

'Situația din sectorul Dobropilia s-a stabilizat' între timp, a scris joi pe rețeaua Telegram guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. 'Cu ajutorul eforturilor eroice ale forțelor noastre de apărare, linia frontului rezistă cu încredere', a susținut el.

Armata ucraineană, care a căutat să minimalizeze străpungerea reușită de unitățile ruse, a trimis forțe suplimentare în zonă, inclusiv unități ale batalionului de elită Azov, format din soldați căliți în luptele cu armata rusă.

Ofensiva rusească a alimentat criticile la adresa comandamentului armatei ucrainene, deși opțiunile tactice ale acestuia sunt limitate de criza de efective de luptă cu care se confruntă această armată, ce are în față un inamic mai numeros și chiar mai bine echipat, în pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei.

Un analist militar ucrainean, Konrad Muzika, a scris pe rețeaua socială X că unitățile rusești au obținut 'câștiguri minime' în zonă miercuri, dar au avansat puțin mai spre sud, în apropierea orașului strategic Pokrovsk, pe care încearcă de mai mult timp să-l încercuiască.

