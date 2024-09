Înalți oficiali din SUA și Marea Britanie la Kiev. Antony Blinken și David Lammy participă la summitul organizat de Ucraina

Secretarul de stat american Antony Blinken şi omologul său britanic David Lammy au sosit miercuri, 11 septembrie, la Kiev pentru o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali de rang înalt, inclusiv cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care este gazda unui summit al Platformei Crimeea.

Vizita comună a celor doi şefi ai diplomaţiilor din SUA şi Marea Britanie, două ţări care contribuie semnificativ la efortul de război al Ucrainei, intervine după ce, potrivit lui Blinken, preşedintele Joe Biden „nu exclude” ideea de a permite Kievului să folosească armamentul american cu rază lungă de acţiune pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, mai ales după noile informaţii legate de ajutorul militar primit de Rusia din partea Iranului, incluzând rachete balistice.

US Secretary of State Antony Blinken has arrived in Kyiv together with British Foreign Minister David Lammy

