Încă un sistem Patriot a ajuns în Ucraina. Zelenski a mulțumit personal țării care l-a trimis. "Ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:46
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică, 2 noiembrie, livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE.

'Am consolidat componența Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulțumesc personal Germaniei și cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieților omenești de teroarea rusă', a scris el pe X.

Președintele ucrainean a afirmat că atacurile aeriene reprezintă 'principala strategie' a liderului rus Vladimir Putin în război, menită să semene teroarea în rândul populației și să compenseze astfel incapacitatea sa de a-și atinge obiectivele teritoriale.

'De aceea, fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului, pe care îl așteptăm cu toții. Cu cât Rusia câștigă mai puțin, cu atât este mai mare motivația sa de a pune capăt războiului', a argumentat el.

Zelenski a subliniat că apărarea aeriană a Ucrainei este inseparabilă de protecția aliaților săi și contribuie, de asemenea, la protejarea acestora și a explicat că sunt în curs de desfășurare negocieri pentru obținerea mai multor sisteme, atât la nivel de guverne, cât și cu producătorii.

În ultima vreme, lipsa apărării aeriene a dus la atingerea țintelor de către mai multe rachete și drone rusești decât de obicei, provocând pagube infrastructurii energetice și feroviare, precum și victime civile.

Doar în această săptămână, Rusia a lansat 1.500 de drone de atac, 1.170 de bombe ghidate și peste 70 de rachete de diferite tipuri împotriva teritoriului ucrainean, conform unui bilanț furnizat de președintele Zelenski duminică.

#razboi Ucraina, #sistem patriot ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina , #Razboi Ucraina
