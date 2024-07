Incendiu la un depozit de petrol din Rusia după un atac ucrainean FOTO/VIDEO

O dronă ucraineană a provocat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 iulie, incendiul unui depozit de petrol din regiunea Rostov din sudul Rusiei.

Depozitul de petrol se află la câteva sute de kilometri de linia frontului, relatează AFP.

"După atacul unei drone, a izbucnit un incendiu într-o rafinărie de petrol din districtul Ţimlianski. Conform datelor preliminare, nu există morţi şi răniţi", a declarat guvernatorul local, Vasili Golubev, pe Telegram.

În acelaşi timp, Ministerul Apărării a anunţat că a interceptat şi distrus un total de patru drone lansate de forţele ucrainene deasupra teritoriului rus, două în regiunea Rostov, una în regiunea Belgorod, aproape de graniţa cu Ucraina, şi una în regiunea Kursk, puţin mai la nord de graniţa cu Ucraina, fără a comenta incendiul de la depozitul de petrol.

