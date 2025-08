Atac masiv al Ucrainei la țărmul Mării Negre. Incendiu de amploare la un depozit de petrol rusesc VIDEO

Un incendiu de amploare, pe care se străduiesc să-l stingă 120 de pompieri, a izbucnit duminică, 3 august, la un depozit de petrol din orașul Soci, pe coasta rusească a Mării Negre, fiind provocat de un atac ucrainean cu drone, a anunțat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

În regiunea Krasnodar de la Marea Neagră, unde se află Soci, un rezervor de combustibil cu o capacitate de 2.000 de metri cubi a luat foc, a relatat agenția rusă de știri RIA, citând oficiali din serviciile de urgență. Ministerul rus al Apărării a declarat în raportul său zilnic de dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 93 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv una deasupra regiunii Krasnodar și 60 deasupra apelor Mării Negre.

Only these sanctions work against the stinking russian orcs.

Massive drone attack on russian cities – An oil depot hit in Sochi, Voronezh burns – rosZMi

During the night of August 3, drones attacked several russian regions. More than 20 explosions were heard in the Adler… pic.twitter.com/zwX9VmYG4R