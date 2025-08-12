Incendiu detectat lângă centrala nucleară din Zaporojie, anunță Ucraina. "Posibilele consecințe sunt în curs de determinare" FOTO

Centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare instalație de acest gen din Europa, a fost mereu un subiect de îngrijorare pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în timpul războiului din Ucraina, pe fondul temerilor că aici ar putea avea loc o catastrofă nucleară.

"A fost detectat fum în apropierea unei instalații de transport marfă aparținând centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de ruși, din sudul Ucrainei", a anunțat ministerul energiei într-un comunicat, scrie Euronews.

"Locația exactă a incendiului și posibilele sale consecințe sunt în curs de determinare. Subliniem că portul de transport marfă este situat în afara perimetrului protejat al stației", a declarat ministerul într-o postare pe Telegram.

"Acest incident atrage încă o dată atenția asupra amenințărilor reprezentate de ocupația rusă a celei mai mari instalații nucleare din Europa", a continuat comunicatul.

Centrala este deținută de Rusia încă de la începutul războiului, după invazia la scară largă a Moscovei din februarie 2022, deși nu produce energie electrică.

In Energodar, temporarily occupied by russian terrorists, the cargo port of the Zaporizhzhia nuclear power plant is burning: The russians remain silent. Extinguishing the fire is impossible due to the coastal mines. Whether the fire poses a direct threat to the nuclear power… pic.twitter.com/W2WZEdfHpk — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 12, 2025

Orașul Zaporojie, situat la aproximativ 440 de kilometri sud-est de capitala Kiev, este controlat de Ucraina, iar atacurile au avut loc în jurul centralei, deoarece linia frontului este aproape.

AIEA schimbă personalul prin rotație în cadrul instalației pentru a verifica siguranța și a-și oferi expertiza.

Rusia a sugerat repornirea centralei din Zaporojie în trecut.

„Vom continua discuțiile cu ambele părți, în special cu rușii, cu privire la această idee de repornire a centralei”, a declarat, în luna mai, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică Rafael Grossi.

„Este o chestiune care necesită o analiză foarte atentă.”

Cele șase reactoare din Zaporojie rămân alimentate cu uraniu, deși se află într-o așa-numită oprire la rece, ceea ce înseamnă că reacțiile nucleare s-au oprit.

Cu toate acestea, centrala se bazează pe electricitate externă pentru a-și menține reactorul răcit și pentru a alimenta alte sisteme de siguranță. Această energie externă a fost întreruptă de mai multe ori în timpul războiului, forțând centrala să se bazeze pe generatoare diesel la fața locului.

O complicație suplimentară pentru posibila repornire a centralei este prăbușirea barajului Kakhova de pe râul Nipru din 2023.

Centrala se baza pe apa din râu pentru rezervorul său, forțând muncitorii de acolo să sape fântâni.

„Uzina și-a pierdut principala sursă de apă de răcire, așa că întregul sistem nu poate funcționa așa cum a fost proiectat inițial”, a spus Grossi.

„Consumul de apă este cu ordine de mărime mai mare (atunci când centrala funcționează) în comparație cu oprirea la rece. Nu vedem nicio soluție ușoară și rapidă pentru acest lucru.”

Centrala din Zaporojie a fost menționată și de președintele SUA, Donald Trump, în timp ce acesta se străduiește să ajungă la un acord de armistițiu între Rusia și Ucraina.

Într-o convorbire telefonică din martie cu Zelenski, Trump a sugerat că SUA ar putea deține și opera centralele nucleare ale Ucrainei și le-ar putea proteja de atacurile rusești.

