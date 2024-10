Incendiu la o fabrică rusească de alcool în urma unui atac cu drone ucrainene FOTO/VIDEO

Atacurile dronelor ucrainene din timpul nopţii au provocat o explozie şi un incendiu la o uzină de etanol şi au avariat alte două întreprinderi producătoare de alcool din Rusia, au declarat marţi, 22 octombrie, oficiali ruşi, relatează Reuters.

O explozie a zguduit uzina biochimică Biohim din regiunea Tambov din Rusia, provocând un incendiu de scurtă durată, a declarat guvernatorul Maksim Egorov, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Potrivit informaţiilor preliminare, nu există victime”, a precizat Egorov.

Explosions rang out in #Russia at night. Tula and Tambov regions were attacked by drones.

As the local authorities write, two distilleries were under attack in the Tula region. There is the company "Biochim", which also produces alcohol, was also under attack in the Tambov… pic.twitter.com/qiS8H66d64