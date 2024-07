Incendiu la o fabrică din Rusia după un atac cu dronă ucraineană FOTO/VIDEO

Un atac cu dronă al Ucrainei a declanşat un incendiu la o fabrică care produce dispozitive şi componente electrice în oraşul Korenevo din regiunea rusă Kursk, a declarat marţi, 16 iulie, guvernatorul interimar al regiunii de la graniţa cu Ucraina, relatează Reuters.

Nu au existat răniți.

A drone attack on a low-voltage equipment plant in the village of Korenevo, Kursk Oblast, was reported by acting governor Alexei Smirnov. The drone allegedly dropped an explosive device on the plant's territory overnight on July 15. The official accused Ukraine of the attack.