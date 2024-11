Resturi provenite de la drone ruseşti distruse au declanşat un incendiu într-un parc din Kiev, a anunţat luni, 4 noiembrie, primarul capitalei ucrainene.

A fost al treilea atac cu drone al Moscovei asupra oraşului în tot atâtea nopți, relatează Reuters.

"Au fost trimise echipaje de urgenţă", a transmis primarul Vitali Klitschko pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Epava unei drone a provocat un incendiu în parcul Muromets din districtul Desnianskyi din nord-estul Kievului şi a provocat un incendiu de vegetaţie pe malul râului Dnipro, vizavi de parc.

All drones downed, but debris strikes districts such as Holosiivskyi and Desnianskyi, causing multiple fires

Martorii Reuters au auzit explozii în Kiev, ceea ce părea a fi unităţi de apărare aeriană în funcţiune.

Loviturile au urmat atacurilor ruseşti de duminică, care au avariat clădiri şi linii electrice în Kiev. Un atac rusesc cu bombă ghidată de duminică târziu asupra oraşului Harkov din nord-est a provocat rănirea mai multor persoane.

Last night, Russia terrorized Ukraine with over 50 strike drones, and over the past week, it has used more than 900 bombs, around 30 missiles, and nearly 500 “Shaheds” against various regions of Ukraine.

Most of these strikes have targeted civilian and critical infrastructure.… pic.twitter.com/8bmTvdrceG