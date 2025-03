Incendiu de proporții la o rafinărie din Rusia. Mii de metri pătrați în flăcări în urma unui atac al Ucrainei VIDEO

Un incendiu uriaş, care acoperă peste 1.000 de metri pătraţi, a izbucnit noaptea trecură la rafinăria Tuapse din regiunea Krasnodar, Rusia, după un atac atribuit Ucrainei, a transmis guvernatorul Veniamin Kondratiev pe Telegram.

Autoritățile ruse susțin că atacul ar fi fost lansat de forțele ucrainene, scrie The Kyiv Independent.

Explozia a fost auzită în jurul orei 5:00 dimineața. Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată un incendiu intens în zona rafinăriei. Potrivit lui Veniamin Kondratiev, un rezervor de benzină este în flăcări. Mai mult de 100 de pompieri intervin pentru a stinge incendiul.

Ukrainian drones attacked an oil refinery in Tuapse. Fire spreads over 1,000 square meters

Overnight on March 13-14,, drones attacked an oil refinery in Tuapse, Krasnodar Krai, causing a fire in one of the gasoline storage tanks. Emergency services are working at the scene.… pic.twitter.com/xDXO7V3f7K