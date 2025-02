Incendiu la o rafinărie de la sud de Moscova provocat de o dronă ucraineană. Compania a mai fost ținta unor alte atacuri VIDEO

O rafinărie a luat foc luni la Riazan, la sud de Moscova, după un atac al unei drone ucrainene, au anunțat autoritățile și presa locală.

„Sistemele de apărare antiaeriană ale Ministerului rus al Apărării au distrus două drone deasupra regiunii Riazan”, a scris luni guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, pe Telegram.

„Resturile căzute (de la drone) au provocat un incendiu pe teritoriul unei companii”, a declarat el, subliniind că “nimeni nu a fost rănit”. Potrivit presei locale, compania incendiată este rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia și deținută de gigantul petrolier rus Rosneft.

Rafinăria a fost deja ținta a două atacuri cu drone la sfârșitul lunii ianuarie, revendicate de Kiev. În total, Ministerul rus al Apărării a afirmat luni că a distrus în cursul nopții 22 de drone ucrainene deasupra diferitelor regiuni ruse și a Crimeii anexate.

Fire breaks out at oil refinery in Russia's Ryazan region due to drone attack—third incident this year

As stated by Governor Malkov, air defense systems destroyed two drones over the region. Due to the falling debris, "a fire broke out on the territory of one enterprise."… pic.twitter.com/sgLr1uI4Il