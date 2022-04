Un incendiu uriaș s-a produs sâmbătă, 16 aprilie, pe 5.000 de metri pătrați la o rafinărie din Lisichansk, în estul Ucrainei. Guvernatorul regiunii Lugansk afirmă nu e prima dată când rușii bombardează acea rafinărie.

Șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai, spune că forțele de ocupație ruse au tras sâmbătă,16 aprilie, asupra rafinăriei Lisichansk, iar pe 5.000 de metri pătrați a izbucnit un incendiu, arată hromadske.

Oficialul ucrainean precizează că acesta nu este primul bombardament asupra rafinăriei.

