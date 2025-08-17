S-a încheiat reuniunea virtuală „Coaliția de Voință”, a liderilor europeni, la care a participat și Nicușor Dan. Primele mesaje: "Presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei"

S-a încheiat reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează CNN. Grupul de lideri europeni, care are ca scop reunirea ţărilor pentru a realiza un acord de pace în Ucraina, a fost completat de Volodimir Zelenski. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.

„Astăzi, am participat la o reuniune a şefilor de stat şi de guvern din Coaliţia de Voinţă în sprijinul Ucrainei”, a scris preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, pe X, cu puţin timp în urmă.

El a adăugat că „există un consens puternic între ţările coaliţiei cu privire la necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei”.

Și ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a transmis un mesaj după încheierea reuniunii.

El a subliniat că, pentru a se ajunge la pace, trebuie exercitată presiune asupra agresorului, nu asupra victimei.

