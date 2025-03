S-a încheiat summit-ul ruso-american de la Riad. Când se anunță rezultatul negocierilor de pace VIDEO

După 12 ore de negocieri cu uşile închise, Rusia şi Statele Unite au încheiat luni, 24 martie, discuțiile din Arabia Saudită cu privire la un armistiţiu parţial în Ucraina, la peste trei ani de la începutul ofensivei ruse, relatează AFP.

Casa Albă şi Kremlinul urmează să publice marţi, 25 martie, un comunicat comun în care să prezinte un rezumat al negocierilor, catalogate din capul locului drept ”dificile” de către Moscova, anunţă agenţiile ruse de presă.

Preşedintele american Donald Trump, a cărui apropiere de omologul său rus Vladimir Putin a refăcut cărţile în război, afirmă că vrea să pună capăt ostilităţilor şi şi-a trimis emisarii la Riad la negocieri cu cele două părţi.

Delegaţiile rusă şi americană s-au reunit la un palat, la Riad, la o zi după o primă rundă de negocieri între americani şi ucraineni.

Delegaţia ucraineană, potrivit unuia dinre membrii săi, prevedea noi discuţii luni cu echipa americană, după ce află ”rezultatele reuniunii Statele Unite-Rusia”.

Într-o reuniune precedentă, în martie, la Jeddah, Ucraina a acceptat o propunere americană a unui armistiţiu pe o perioadă de 30 de zile, respins de către Rusia.

