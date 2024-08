Căderea lui Vladimir Putin este doar o chestiune de timp. Analiza unui politician britanic

Incursiunea din regiunea rusă Kursk a fost cea mai eficientă ofensivă din întregul război. Serviciile secrete ucrainene au identificat punctele slabe ale rușilor. Forțele speciale au trecut granița în avans pentru a pregăti terenul. Iar când atacul asupra regiunii Kursk a avut loc pe 6 august, a fost un exemplu de manual a ceea ce strategii numesc o manevră cu toate armele, scrie în The Telegraph, politicianul britanic conservator Daniel Hannan, membru al Cmerei Lorzilor.

Atacurile cibernetice au fost combinate cu blindate, artilerie, infanterie și inginerie specializată pentru a dezmembra apărarea inamică. Dronele și senzorii ruși au fost orbiți de războiul electronic. A fost lansată o umbrelă de apărare antiaeriană, închizând cerul pentru avioanele lui Putin.

La început, părea un raid transfrontalier limitat. Pregătirile fuseseră făcute în asemenea secret încât aliații Ucrainei păreau să fie la fel de în întuneric ca și dușmanii ei. Volodimir Zelenski a învățat lecțiile contraofensivei mult trâmbițate din 2023, când Rusia a profitat de perioada lungă de preaviz pentru a construi o centură de aproape 5 kilometri de sârmă ghimpată și amplasamente anti-tanc.

De data aceasta, Ucraina i-a prins pe ruși cu garda jos. Aproximativ 1200 de kilometri pătrați au fost cuceriți, iar aproximativ 2 500 de recruți ruși au fost luați prizonieri, alți 3 000 de soldați ruși fiind acum blocați la sud de râul Seim. Europenii și americanii au fost la fel de surprinși de viteza avansului ca și rușii.

Ads

Dar este mai ușor să avansezi prin aceste stepe decât să le menții. Rușii și ucrainenii, care au câștigat bătălia decisivă a celui de-al Doilea Război Mondial la Kursk, în 1943 - cea mai mare bătălie blindată din istorie și chiar cea mai mare bătălie de orice fel - înțeleg acest lucru mai bine decât majoritatea, scrie autorul.

Totuși, aceasta este cea mai importantă victorie ucraineană din ultimii doi ani. Infrastructura rusă este degradată, podurile sunt dărâmate, instalațiile de gaz sunt afectate. Mai multe aerodromuri, rafinării și depozite de aprovizionare sunt acum în raza de acțiune a dronelor și rachetelor ucrainene. La uzina de gaz din Sudja au fost tăiate legăturile feroviare. Centrala nucleară din Kursk este în pericol. Aproximativ 130 000 de civili ruși au fost strămutați.

Care este obiectivul strategic al Ucrainei?

Care este obiectivul strategic al Ucrainei? Așa cum se întâmplă adesea, ofensiva a avut un obiectiv principal și mai multe obiective secundare. Obiectivul principal a fost acela de a modifica calculele în Rusia, de a face războiul mai puțin atractiv și de a întoarce figurile-cheie împotriva omului hotărât să îl continue cu orice preț, Vladimir Putin. Dar, înainte de a ajunge la acest obiectiv, să ne gândim la ceea ce a mai sperat Ucraina să obțină.

Ads

În primul rând, guvernul Zelenski avea nevoie de un impuls moral. Eșecul contraofensivei din vara trecută a anihilat succesele campaniilor de la Harkov și Herson din toamna precedentă. De atunci, Rusia a luat avânt, extinzându-și cu repeziciune zona de control în Donbas. Acum, Rusia avansează spre orașul feroviar Pokrovsk (care, până în 2016, se numea Krasnoarmeisk, unul dintre numeroasele locuri din vechea Uniune Sovietică denumite după Armata Roșie). Acum, dintr-o lovitură, Zelenski le-a reamintit oamenilor săi că încă pot câștiga.

În al doilea rând, același mesaj a fost transmis aliaților Ucrainei din Europa și America de Nord, dintre care unii se întrebau dacă ar trebui să sprijine în mod deschis un război aparent imposibil de câștigat. Acum pare clar că, dacă aliații Ucrainei din NATO autorizează în mod explicit utilizarea de rachete cu rază lungă de acțiune în Rusia, Ucraina va continua să câștige.

Ads

În al treilea rând, atacul este destinat să atragă forțele ruse din Ucraina.

În al patrulea rând, prizonierii de război ruși sunt o monedă de schimb valoroasă. Ucraina dorește întoarcerea voluntarilor săi Azov și a altor soldați. Mamele acelor recruți ruși foarte tineri fac presiuni pentru schimburi de prizonieri.

În al cincilea rând, Ucraina a înclinat în mod semnificativ masa negocierilor în favoarea sa înaintea oricăror discuții de reglementare finală. Atâta timp cât Rusia a ocupat bucăți de teritoriu ucrainean, Zelenski nu a avut nimic de negociat. Acum, a deschis ușa schimburilor de teritorii.

Zelenski știe că cea mai sigură cale de a pune capăt războiului este răsturnarea de la putere a lui Putin

Dar toate acestea sunt obiective subordonate. Zelenski știe că cea mai sigură cale de a pune capăt războiului este răsturnarea de la putere a lui Putin, care are o dorință mistică de a stabili un fel de protectorat asupra Kievului, pe care îl vede ca fiind locul de naștere al Rusiei. Da, Putin este, de asemenea, motivat de foamea pentru rezervele de energie de sub Donbas și din apele din largul Crimeei. Dar chiar dacă anexarea celor patru regiuni ucrainene ar fi recunoscută, el nu ar avea liniște până când Kievul nu ar recunoaște suzeranitatea rusă, cel puțin în politica externă, scrie Daniel Hannan, în The Telegraph.

Ads

Strategia Ucrainei este, așadar, de a face războiul nepopular în rândul rușilor

Strategia Ucrainei este, așadar, de a face războiul nepopular în rândul rușilor. Toată lumea din fosta URSS își amintește de revoltele de recrutare care au precedat retragerea din Afganistan în 1988. Acel război a făcut 15 000 de victime sovietice în zece ani. Se estimează că acesta a făcut de zece ori mai multe victime într-un sfert din timp.

Mamele acestor recruți amârâți, care provin în mod disproporționat de la est de Urali, nu au influență politică. Dar Ucraina urmărește, de asemenea, să convingă generalii și siloviki că aceste costuri ale războiului sunt excesive.

A început prin distrugerea flotei ruse din Marea Neagră. Apoi a atacat instalații de petrol și gaze din Rusia, cu intenția de a perturba economia. Apoi, dronele sale au atacat ținte militare rusești la distanță de Moscova și Murmansk, unde luna trecută au lovit un aerodrom aflat la 1.770 de kilometri de linia frontului. Acum folosește arme furnizate de Occident pe teritoriul Rusiei.

Ads

Care a fost răspunsul lui Putin? A reprimat și mai mult presa, a negat că ar exista o problemă și a dat asigurări de victorie. El l-a însărcinat pe fostul său șef al gărzilor de corp, Aleksei Diumin (el însuși originar din Kursk), cu „Operațiunea Răzbunare”. Dar, obsedat de Donbas, liderul de la Kremlin nu a deviat un număr semnificativ de trupe. Sursele de informații occidentale estimează că aproximativ 5 000 de oameni au fost trimiși din Crimeea și Zaporojie, dar niciunul din Donețk, unde are loc principala ofensivă a Rusiei. Iar 5 000 de oameni nu sunt nici pe departe adecvați pentru a elibera teritoriul rus, crede autorul.

Putin nu a făcut apel la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă

În 2002, Putin a făcut mare caz de crearea Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, o alianță a șase foste republici sovietice, menită să răspundă la un atac NATO. Cu toate acestea, el nu a declanșat articolul patru al acestei organizații, care este oglinda articolului cinci al NATO, care cere celorlalți membri să trateze un atac asupra unuia ca pe un atac asupra tuturor.

Ads

Poate că simte că ceilalți ar refuza să-l ajute. Cel mai probabil, nu vrea să recunoască enormitatea a ceea ce s-a întâmplat, și anume că o operațiune specială care ar fi trebuit să îngenuncheze Kievul în câteva zile a dus, în schimb, la aducerea luptelor în Mama Rusia.

Marea tentație, în orice război, este să ne fixăm pe liniile frontului. Este o greșeală, scrie autorul. Atunci când armistițiul a intrat în vigoare în noiembrie 1918, Germania deținea încă cea mai mare parte a Belgiei, o fărâmă din Franța și cea mai mare parte din Polonia, Belarus și statele baltice. Ceea ce a determinat rezultatul Primului Război Mondial nu a fost teritoriul, ci capacitatea de producție. Germania a rămas fără bani, trupele au început să se revolte, Kaiserul a fost forțat să abdice, iar noul guvern a capitulat, amintește Daniel Hannan.

Rusia nu a rămas încă fără bani. Dar, în afara marilor orașe, problemele inflației în spirală, ale penuriei de bunuri și ale penuriei de forță de muncă, pe măsură ce emigrația exacerbează impactul recrutării și al redirecționării forței de muncă către producția de război, devin imposibil de mascat, în ciuda celor mai bune încercări ale Băncii Centrale de a prezenta lumii cifre optimiste.

O mulțime de generali și oligarhi vor vedea că Putin izolează, dezonorează și ruinează țara lor în căutarea a ceea ce este puțin mai mult decât o obsesie personală.

Revolta lui Prigojin a expus vulnerabilitatea lui Putin. Mai devreme sau mai târziu, altcineva va acționa decisiv acolo unde Prigojin a ezitat. Tot ceea ce face Ucraina este menit să grăbească acea zi, conchide Daniel Hannan în The Telegraph.

Ads