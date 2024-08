Mii de trupe ucrainene „destabiliza” Rusia, dezvăluie un oficial de la Kiev. ”Nu sunt în măsură să-și protejeze propria frontieră”

Mii de trupe ucrainene iau parte la o incursiune care vizează destabilizarea Rusiei, arătându-i slăbiciunile, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean, când atacul a intrat în a șasea zi.

„Suntem în ofensivă. Scopul este de a întinde pozițiile inamicului, de a provoca pierderi maxime și de a destabiliza situația din Rusia, deoarece nu sunt în măsură să-și protejeze propria frontieră”, a declarat oficialul de securitate, sub rezerva anonimatului.

Armata rusă a declarat că aproximativ 1.000 de soldați ucraineni au fost dislocați în incursiunea transfrontalieră care a început marți și a părut să prindă Kremlinul cu garda jos, permițând forțelor ucrainene să pătrundă în liniile defensive rusești.

Întrebat dacă cifra de 1.000 este corectă, oficialul a spus: „Este mult mai mult... Mii”.

⚡️The 🇺🇦Ukrainian military films a destroyed group of 🇷🇺Russian soldiers in one of the villages of the Kursk region pic.twitter.com/ZtysUZnm7f