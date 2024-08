Cu gândul la viitoarele negocieri. Ce urmăresc ucrainenii prin incursiunea în regiunea Kursk a Rusiei

Soldați ucraineni în timpul ofensivei FOTO Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Deschiderea frontului în regiunea Kursk nu este un raid obișnuit al sabotorilor sau al milițiilor ruse care luptă alături de armata ucraineană. Gradul de tensiune crește: armata rusă pierde controlul asupra unui număr de sate, iar conducerea de la Kiev păstrează detaliile secrete. Publicația ucraineană Focus explică ce obiective urmărește noua operațiune militară.

În regiunile de graniță din regiunea Kursk, operațiunile militare active au început pe 6 august, cu utilizarea artileriei, tancurilor, aviației și dronelor. Informațiile fragmentare despre situația din regiune provin în principal de la comandanții militari ruși. Propaganiştii susţin că grupurile militare din partea ucraineană înaintează spre oraşul Suja.

Kursk region has its own atmosphere today Fighter jets are flying at low altitude and a fuel truck is on fire. pic.twitter.com/lYYoWOU5V6 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2024

La început, luptele de la graniță semănau cu incursiunile standard ale grupurilor subversive și de recunoaștere (DRG). În 2023, luptătorii „Corpului de Voluntari Ruși” și ai Legiunii „Libertatea Rusiei” au făcut raiduri în regiunile Briansk, Kursk și Belgorod. Dar până în seara zilei de 6 august, gradul de tensiune a crescut: luptele par mai serioase, sunt implicați mai mulți soldați și vehicule blindate.

În Suja există o stație de distribuție a gazelor, prin care Federația Rusă furnizează gaze către țările europene tranzitând Ucraina. Orașul este situat la 10 kilometri de granița cu Ucraina.

Exclusive footage from the Kursk Region has been published by the Ukrainian military Russians complain about the jamming of communications and cellular signals and express fears that the Ukrainian armed forces will gain a foothold in the occupied positions. pic.twitter.com/MFUDmNYuE5 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2024

Operațiunea militară din regiunea Kursk, potrivit lui Stanislav Buniatov, voluntar din cadrul batalionului „Aidar”, se desfășoară pentru a întări poziția Ucrainei în viitoarele negocieri.

„Munca noastră pe teritoriul inamicului este determinată nu de retragerea rezervelor inamicului... Acum Rusia poate pune orice condiții în timpul negocierilor, pentru că oricât de mult ne recâștigăm teritoriile, lor nu le pasă. Nu le pasă. Pentru noi, este practic all-in: fie acum renunțăm și așteptăm să cânte cocoșii, fie privim în fiecare zi cum se topește teritoriul Ucrainei ca gheața pe un foc de tabără”, a scris el pe contul său de Telegram.

Operațiunea Suja a fost aleasă pentru a crea o „zonă sanitară”, și nu au fost implicați 50.000 de soldați, cum a fost cazul grupului militar rus „Nord” în mai 2024, în regiunea Harkov, ci doar 300 de persoane. Dacă grupul era format din 3.000 de soldați, Suja ar fi putut fi „eliberată”, spune Oleksandr Kovalenko, observator militar și coordonator al grupului „Rezistența informațională”.

Potrivit expertului, temerile legate de intensificarea bombardamentelor asupra regiunii Sumî nu sunt nefondate. Cu toate acestea, armata inamică atacă în mod regulat regiunea, iar dacă nu atacăm noi primii, ocupanții o vor face una cu pământul este convins el.

"Vor aduna 300.000 de soldați la frontieră și vor lua cu asalt regiunea. „Zona sanitară“ este în curs de extindere pe teritoriul Federației Ruse, iar dacă se îndepărtează la cel puțin 10 kilometri, orice sistem de rachete cu lansare multiplă al forțelor armate ruse va fi ineficient", a declarat analistul.

Avansul Rusiei în Donbas nu este un motiv pentru a anula operațiunile din Rusia. Potrivit lui Oleksandr Kovalenko, armata rusă a avansat în sectorul Avdiivka din octombrie 2023, iar acum în sectorul Torețk-Pokrovski. Succesele pe linia de 24 de kilometri în timpul unui an de lupte nu vor doborî linia frontului. Principalele forțe și mijloace ale forțelor armate ruse au fost concentrate în nordul Harkovului, iar acum ar putea fi retrase în direcția Kursk, împreună cu rezervele Belgorod și Briansk.

O altă versiune a evenimentelor, a experților ruși, este că ucrainenii încearcă deturnarea resurselor ruse pentru a ataca în direcția Zaporojie, pentru a elibera Enerhodar și centrala nucleară Zaporojie. Din punctul de vedere al științei militare, potrivit lui Kovalenko, acest lucru este ilogic din cauza situației luptelor din regiune. Pătrunderea prin Vasilivka și Dniprorudne și acoperirea unei distanțe de aproape 70 de kilometri de-a lungul căii ferate este o sarcină imposibilă.

În primul rând, Tokmak trebuie să fie eliberat, astfel încât traficul de la Vasilivka la Melitopol să poată fi deschis. Abia apoi putem pregăti o breșă către Enerhodar, a conchis analistul.

„Fondul de schimb”: Ucrainenii au capturat zeci de soldați ruși în regiunea Kursk

Forţele armate ucrainene au luat prizonieri mai mulţi soldaţi ruşi în districtul Sudja din regiunea rusă Kursk, la frontiera cu Ucraina, în timpul unei incursiuni efectuate marţi, cu unităţi mecanizate, conform canalului militar ucrainean DeepState.

"Radio Liberty" geolocated one of the pictures with the surrender of the Russian military According to the publication, most likely, it is about the Russian military who were guarding the Multilateral Automobile Checkpoint and, according to Russian sources, were fighting with… pic.twitter.com/dJaIfchJh8 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2024

Ce spune Zelenski

Președintele Ucrainei și-a exprimat recunoștința militarilor ucraineni care luptă atât în ​​prima linie, cât și oriunde continuă apărarea împotriva operațiunilor ofensive ale ocupanților.

El a spus că a discutat cu comandantul șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski acțiunile și pașii pe care îi întreprinde armata ucraineană. El a promis că va dezvălui detaliile mai târziu.

❗️ Zelenskyy's official statement: "The more pressure there is exerted on Russia, on the aggressor that brought the war to Ukraine, the closer peace will be" The President of Ukraine expressed gratitude to the Ukrainian soldiers who fight both on the front line and wherever the… pic.twitter.com/FnwnGwBCrb — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2024

SUA vor contacta Kievul pentru a obține o imagine completă a situației

SUA intenționează să contacteze partenerii ucraineni pentru a înțelege mai bine situația de la graniță.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a spus că SUA vor contacta partea ucraineană pentru a înțelege mai bine situația privind incursiunea forțelor armate ucrainene în regiunea Kursk.

Potrivit lui Kirby, Statele Unite nu și-au schimbat politica de a permite Ucrainei să folosească armele americane „pentru a lupta împotriva amenințărilor imediate care apar de cealaltă parte a graniței”. El a adăugat că oficialii americani „îi vor contacta pe colegii noștri ucraineni pentru a înțelege puțin mai bine situația”.

Peter Stano, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de politică externă, a declarat că Ucraina se poate apăra legal, prin lovirea unui agresor pe teritoriul acestuia.

