Indignare în Rusia. Mamele soldaților uciși în Ucraina au primit cadou mașini de tocat carne de la oficiali ai partidului de guvernământ. Ce este "miasorubka" FOTO

Indignare în Rusia după ce oficiali locali ai partidului de guvernământ au oferit cadou mamelor soldaţilor ucişi în Ucraina maşini de tocat carne, un aparat de uz casnic invocat adesea pe linia frontului ca o comparaţie pentru a descrie un război brutal, în care sunt sacrificaţi mulţi oameni, relatează AFP.

Partidul Rusia Unită din regiunea Murmansk din nordul ţării a postat pe reţelele sociale fotografii în care apar oficiali zâmbind în timp ce vizitează mamele îndoliate cărora le-au adus flori şi cutii cu maşini de tocat cu ocazia Zilei internaţionale a femeii, sărbătorită sâmbătă pe scară largă în Rusia. Postarea este însoţită de un mesaj în care „iubitelor mame” le sunt transmise mulţumiri pentru „tăria de caracter şi dragostea” cu care îşi cresc fiii.

Unii comentatori online au calificat gestul drept „ruşinos” şi „nepotrivit”.

In the Murmansk region, mothers of those killed in the war were presented with https://t.co/gbOJSVadEr meat grinders

In this remarkable way, in Polyarnye Zori, United Russia members Anna Makhunova and Maxim Chengaev, smiling happily, congratulated women on March 8 as part of the… pic.twitter.com/p5N8SEC64k