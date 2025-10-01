Războiul care a reinventat industria de apărare. De la drone din spumă la avioane cu inteligență artificială

Invazia Rusiei în Ucraina nu a schimbat doar frontiere. A schimbat priorități, ritmuri și paradigme în industria de apărare a Europei. A generat o explozie de investiții private în tehnologii militare și a redesenat relația tradițională dintre stat și industria de armament, scrie The New York Times.

Timp de decenii, Europa a privit industria militară cu rezerve, prizonieră între nevoia de apărare și memoria traumatizantă a conflictelor continentale. Dar, începând din 2022, războiul din Ucraina a forțat o regândire a modelului economic și tehnologic care susține armatele moderne. Iar start-up-urile au devenit actorii-cheie în această nouă ecuație.

Un model nou, o logică diferită

Trilioanele pe care guvernele lumii le alocă acum apărării reflectă o epocă marcată de incertitudini și rivalități strategice. Dar în Europa, o parte din acest efort nu mai vine doar din laboratoarele clasice sau din contractele cu giganți industriali. O rețea tot mai densă de companii private, susținute de fonduri de investiții, dezvoltă rapid tehnologii pentru câmpul de luptă — fără să mai aștepte licitații publice sau planuri de înzestrare multianuale.

Este cazul companiei germane Helsing, fondată în 2021 de fostul consilier Gundbert Scherf, cu finanțare de la CEO-ul Spotify. În doar câțiva ani, Helsing a ajuns să valoreze 12 miliarde de euro. A trimis drone în Ucraina, le-a adaptat constant în funcție de nevoile de pe front și testează acum inteligență artificială capabilă să piloteze avioane de luptă.

„Este o revoluție în industria de apărare”, spune Scherf. „Totul funcționează pe un model diferit: investitorii plătesc înainte ca statul să ceară produsul.”

Piața liberă intră în zona de război

Motivația este dublă: un potențial uriaș de profit și convingerea că noile tehnologii pot oferi un avantaj strategic rapid. Între 2021 și 2024, investițiile în start-up-uri europene din domeniul apărării s-au multiplicat de cinci ori. Iar la nivel global, finanțarea venture capital în acest sector a atins anul trecut 31 de miliarde de dolari.

Printre proiectele deja testate sau aflate în dezvoltare se numără interceptoare de rachete cu cost redus, nave și avioane controlate prin inteligență artificială, dar și sisteme de recunoaștere montate pe... gândaci controlați de la distanță.

Laboratorul de pe frontul din Ucraina

În multe privințe, Ucraina a devenit terenul de testare pentru aceste tehnologii. Aproximativ 80% dintre țintele militare din conflict sunt distruse de drone, în timp ce industria autohtonă dezvoltă modele adaptabile, ieftine și eficiente.

Un avion clasic precum F-35 a costat zeci de ani de cercetare și zeci de miliarde de dolari. În paralel, start-up-urile precum Saronic Technologies construiesc nave autonome în câteva luni, din fonduri proprii. Nava Marauder, lungă de 45 de metri, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului.

La Londra, în septembrie, la un târg militar, sute de vizitatori au urmărit demonstrații pe Tamisa ale unor ambarcațiuni autonome produse în Marea Britanie. Compania Kraken Technologies, fondată în pandemie, produce deja astfel de bărci în două fabrici și construiește o a treia în Germania.

Între inovație și etică

Tehnologiile militare dezvoltate în regim privat avansează rapid. Sistemele software sunt modulare, compatibile cu echipamente existente și actualizabile în timp real. În mai, Helsing a testat sistemul său de A.I., Centaur, într-un zbor deasupra Mării Baltice, unde a preluat temporar controlul unui avion de luptă Saab Gripen E.

La centrul de antrenament din München, simulatoare de zbor rulează confruntări între piloți umani și algoritmi. Într-un scenariu recent, Centaur a reușit să doboare două avioane conduse de veterani ai forțelor aeriene.

Dar succesul tehnologic nu elimină întrebările. Cine controlează aceste instrumente? Cum se reglementează profitul într-o industrie care operează cu vieți omenești? Ce se întâmplă dacă o firmă privată vinde o tehnologie de război către un regim autoritar?

„Vânzarea către guverne e dificilă și așa trebuie să fie,” afirmă Chris Sylvan, co-fondator al Cambridge Aerospace. „E vorba de banii contribuabililor.”

O Europă în tranziție

După decenii de reticență față de militarizare, Europa asistă la o schimbare de atitudine. Războiul din Ucraina, dar și perspectiva retragerii sprijinului american — anunțată de fostul președinte Trump — au grăbit deciziile politice.

Germania, care anterior evita subiectul reînarmării, este acum în avangarda acestui nou val: pe lângă Helsing, apar start-up-uri precum ARX Robotics și Swarm Biotactics, autorii celebrelor „gândaci-spion”.

Este însă o cursă cu multe necunoscute. Nu toți investitorii înțeleg particularitățile industriei de apărare, iar rentabilitatea nu vine peste noapte. Dar, în spatele acestui val de inovație se profilează o realitate clară: războiul viitorului nu va fi purtat doar de armate, ci și de antreprenori.

