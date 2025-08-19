Trei momente care arată influența lui Putin asupra lui Trump. Telefonul de la Kremlin sună mai tare decât vocile europene

Deși Vladimir Putin nu s-a aflat, fizic, la Casa Albă, influența sa a fost, zilele trecute, imposibil de ignorat. Într-o atmosferă tensionată, dar protocolară, au fost momente-cheie care au sugerat limpede că liderul de la Kremlin continuă să aibă un cuvânt greu de spus în Biroul Oval – iar Donald Trump pare dispus să asculte.

Pentru Moscova, obiectivul rămâne același: menținerea lui Trump pe traiectoria propusă de Kremlin în ceea ce privește „pacea” – adică mai întâi o înțelegere politică, apoi, eventual, un armistițiu. Rusia consideră că, atâta vreme cât armele continuă să vorbească pe front, influența ei rămâne consistentă, iar presiunea asupra Kievului, eficientă.

1. Primul indiciu al acestei orientări l-am văzut chiar în Biroul Oval

În fața camerelor, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a declarat sec: „Nu cred că e nevoie de o încetare a focului.” Declarația marchează o schimbare radicală de ton față de ultimele luni, în care armistițiul figura printre prioritățile liderului american. Schimbarea a venit la scurt timp după întâlnirea discretă cu Putin, în Alaska – un detaliu care nu poate fi trecut cu vederea.

Ads

2. A doua secvență revelatoare a fost formatul conferinței de presă

Trump a revenit la stilul său preferat – întrebări deschise, fără agendă, fără limite. În timp ce liderul rus nu a fost supus niciunei interpelări la întâlnirea lor recentă (probabil pentru că nu a dorit), Zelenski a fost bombardat cu întrebări, într-un exercițiu ce a părut mai degrabă un test decât un dialog. Diferența de tratament spune multe despre statutul privilegiat pe care Trump continuă să i-l acorde lui Putin.

3. Al treilea moment de notat este convorbirea telefonică

Deși inițial Casa Albă anunțase că președintele american va discuta cu Putin abia după întâlnirile cu liderii europeni, apelul a avut loc chiar în timpul acestora. Practic, o masă a G7 a fost pusă în așteptare pentru o convorbire cu un singur om – semn că, dincolo de parteneriatele oficiale, Donald Trump pare să caute în continuare validare (sau instrucțiuni?) la Moscova.

Despre conținutul propunerii de pace care prinde contur, nu se cunosc detalii concrete. Însă secvențele de mai sus sugerează că, în timp ce Washingtonul oferă hârtia, stiloul e în mâna Kremlinului. Iar contururile schițate nu promit un echilibru real între părți.

Ads

Firește, nici Putin nu își face iluzii. Cunoaște volatilitatea liderului american și știe că o singură conversație poate schimba tot. Tocmai de aceea, Moscova își amplifică vocile, pentru a menține presiunea constantă. Luni, spre exemplu, Ministerul rus de Externe a reacționat prompt la o declarație venită din Marea Britanie, care sugera trimiterea de trupe pentru a supraveghea un posibil armistițiu. Replica Moscovei a fost dură: „provocatoare” și „prădătoare”.

Rușii încearcă, încă o dată, să răstoarne percepțiile: Kremlinul pozează în actorul rațional, dornic de pace, în timp ce Kievul și, implicit, partenerii săi europeni, sunt transformați în obstacole.

În mod ironic, deși Zelenski a acceptat ideea unei întâlniri trilaterale, Kremlinul nu s-a grăbit cu vreun răspuns concret. După convorbirea cu Trump, partea rusă a transmis doar că s-a discutat despre „ridicarea nivelului de reprezentare” în negocieri. Fără detalii, fără garanții.

Un lucru devine limpede: dacă influența se măsoară în poziții adoptate și în priorități inversate, atunci Vladimir Putin nu trebuie să fie prezent în Biroul Oval – vocea sa se aude oricum destul de tare.

Ads