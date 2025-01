Îngrijorare la Kiev după învestirea lui Trump. "Toți cei care erau responsabili de Ucraina la Pentagon au fost fie concediați, fie suspendați"

Toți oficialii de la Pentagon care se ocupau de Ucraina și de asistența militară pentru aceasta au fost demiși sau îndepărtați din funcții, conform informațiilor furnizate de jurnalistul ucrainean Roman Bochkala.

Președintele Donald Trump a suspendat luni, 20 ianuarie, pentru o perioadă de 90 de zile, toate programele de dezvoltare externă ale SUA, însă ajutorul militar destinat Ucrainei nu va fi afectat, la fel ca și livrările de arme și muniție către Kiev, conform POLITICO. Totuși, rămâne incert ce se va întâmpla cu asistența pentru reconstrucție, relatează observatornews.ro.

Conform jurnalistului ucrainean Roman Bochkala, toți angajații Pentagonului implicați în chestiuni legate de Ucraina au fost fie concediați, fie suspendați sau transferați. El consideră că aceste modificări indică un "nou format de relații" între Ucraina și SUA, lucru care este "îngrijorător" pentru Kiev.

Bochkala afirmă că informațiile i-au parvenit de la un jurnalist american de la The Washington Post, expert în chestiuni legate de Ucraina, care a vizitat Pentagonul pentru a obține detalii despre situația curentă.

"Vor exista schimbări, iar relațiile dintre cele două țări vor lua o nouă direcție", a afirmat Bochkala.

All Pentagon officials responsible for Ukraine and aid have been dismissed or removed from their positions.

The US Department of Defense is undergoing a complete reset, signaling a new format of relations with Ukraine, Ukrainian journalists reported.