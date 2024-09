Marele rabin al Ucrainei și-a înmormântat fiul, ucis în lupte împotriva forțelor ruse. „Vreau ca Dumnezeu să îl răzbune” FOTO/VIDEO

În jur de o sută de persoane s-au adunat joi, 12 septembrie, într-o sinagogă centrală din Kiev pentru a aduce un omagiu lui Matitiahu Anton Samborski, fiul marelui rabin al Ucrainei, ucis în lupte împotriva forţelor ruse, informează AFP.

Apropiaţi duceau buchete de flori, mângâind sicriul şi strângând mâna tatălui celui decedat, marele rabin Moshe Azman, care îşi reţinea lacrimile, potrivit unui corespondent al AFP.

Matityahu Samborskyi, son of the Chief Rabbi of Ukraine Moshe Azman, died defending Ukraine. On September 12, his funeral took place in the central synagogue of Kyiv.

The rabbi shared that he and his wife adopted Matityahu in 2002. At that time, he was 11 years old and had the… pic.twitter.com/pbizT26dTq