Institutul Hudson identifică cele mai vulnerabile opt artere militare ale Rusiei pe care Ucraina le-ar putea distruge pentru a ieși din impasul de pe front

Un nou raport realizat de prestigiosul think tank american Hudson Institute evidențiază opt puncte esențiale din infrastructura militară și logistică rusă care, dacă ar fi vizate de Ucraina, ar putea perturba serios efortul de război al Moscovei. De la poduri care leagă Crimeea de Rusia continentală, la rute comerciale terestre cu China sau fabrici de drone din Tatarstan, analiza propune o strategie de „presiune continuă” asupra zonelor vulnerabile ale Federației Ruse.

Raportul, intitulat „Ieșirea din impas: țintele rusești pe care Ucraina ar trebui să le lovească”, este semnat de experții Luke Coffey și Can Kasapoğlu. Potrivit autorilor, atacarea acestor „artere sensibile” ar putea încetini ritmul aprovizionării trupelor ruse, ridica costurile ocupației și reduce capacitatea Kremlinului de a susține operațiunile în teritoriile ocupate.

1. Canalul Volga–Don – legătura navală est–vest

Acest canal de 100 km conectează Marea Caspică de Marea Neagră și permite Rusiei să transfere vase militare și echipamente provenite inclusiv din Iran. Kremlinul a investit deja peste 1 miliard de dolari în modernizarea sa. Blocarea ecluzelor 8 și 9, aflate în punctul cel mai înalt al traseului, ar putea opri complet navigația, afectând fluxurile comerciale și militare între Asia Centrală și teatrul ucrainean.

2. Fabrica de drone Shahed din Tatarstan

Situată în Zona Economică Specială Alabuga, această fabrică reprezintă principalul centru de producție pentru dronele Shahed, dezvoltate cu sprijin iranian. Estimările arată că Rusia produce între 170 și 190 de drone zilnic, iar în luna iunie 2025 ar fi lansat peste 5.500 de astfel de aparate împotriva Ucrainei.

Raportul sugerează că, în locul unei lovituri directe asupra fabricii – aflate într-o zonă cu personal civil și muncitori străini – Ucraina ar putea viza centrala electrică Nizhnekamsk din apropiere, afectând indirect capacitatea de producție.

3. Rutele terestre Rusia–China

Comerțul ruso-chinez a atins un nivel record de 240 de miliarde de dolari anual, o mare parte constând în echipamente cu dublă utilizare: drone, senzori, semiconductori. Peste 90% din acest volum trece granița pe calea ferată, prin punctele Manzhouli–Zabaikalsk și Suifenhe–Pogranicini. Deși atacurile directe asupra graniței ar putea genera complicații diplomatice, raportul atrage atenția asupra vulnerabilității podurilor și depourilor feroviare de pe teritoriul rus.

4. Accesul în Crimeea

Peninsula Crimeea rămâne un nod vital pentru operațiunile ruse în sudul Ucrainei. Deși Podul Kerci a fost avariat de mai multe ori, el continuă să funcționeze. Raportul subliniază că, prin utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, precum sistemul german Taurus, acest obiectiv ar putea fi scos complet din funcțiune. În paralel, podurile Cionhar, Sivaș și Henicesk, care leagă Crimeea de regiunea Herson, sunt considerate ținte chiar mai vulnerabile.

5. Podurile feroviare din vestul Rusiei

Logistica rusă se bazează puternic pe transportul feroviar – până la 30.000 de tone de muniție și combustibil sunt transportate zilnic. Fiecare divizie necesită circa 1.800 de tone de provizii, iar muniția de artilerie reprezintă jumătate din total. Deși trenurile aflate în mișcare sunt greu de interceptat, podurile, transformatoarele și stațiile de alimentare sunt fixe și expuse. Atacuri recente în regiunile Samara și Oryol–Kursk au demonstrat fezabilitatea acestei abordări.

6. Baza navală în construcție din Abhazia ocupată

După pierderile suferite în Crimeea, Rusia își mută o parte din Flota Mării Negre în portul Ociamchire din Abhazia – regiune separatistă din Georgia aflată sub control rusesc. Infrastructura portuară este încă slab dezvoltată, iar accesul logistic se face printr-o singură cale ferată și un drum cu un pod considerat punct critic. Potrivit raportului, o lovitură timpurie ar putea împiedica finalizarea bazei.

7. Transnistria – punct vulnerabil la vest

Garnizoana rusă din regiunea separatistă Transnistria, în Republica Moldova, este formată din circa 1.500 de soldați echipați slab și izolați logistic. Eliminarea acestui „buzunar” ar ușura apărarea regiunii Odesa, notează analiștii. Totuși, se atrage atenția că o astfel de operațiune ar putea avea consecințe umanitare asupra Moldovei și României, mai ales în apropierea uriașului depozit de muniție de la Cobasna.

8. Bazele Flotei Pacificului

Deși aflate la mii de kilometri distanță de conflict, bazele Flotei Pacificului au sprijinit în mod discret efortul de război, inclusiv prin trimiterea de unități navale în Marea Neagră. Aceste facilități nu dispun de apărarea densă întâlnită în Crimeea, fiind considerate ținte de oportunitate. Analiștii propun adaptarea dronelor maritime pentru a lovi aceste locații, forțând Moscova să își disperseze apărarea și să-și regândească strategia navală globală.

Un război al logisticii

Ucraina are la dispoziție o serie de ținte strategice care, dacă sunt lovite cu precizie și în mod repetat, pot afecta decisiv mașinăria de război a Rusiei. Departe de linia frontului, aceste puncte cheie susțin infrastructura invaziei. Iar războiul modern, argumentează analiștii, nu se câștigă doar în tranșee – ci și în spatele lor.

