Imagini din satelit de pe Insula Șerpilor care arată mișcările trupelor ruse din ultimele două săptămâni

Noi imagini din satelit, publicate de Planet.com și Maxar Technologies, arată o activitate intensă pe Insula Șerpilor, ocupată de trupele ruse.

În imagini se poate vedea o barjă rusească cu o macara și o navă de debarcare, alături de vreo 14 vehicule suplimentare pe insulă.

Barja amintită ar fi făcut mai multe transporturi pe insulă, notează bloggerul Tim Ehrhart, potrivit observatornews.

Around 11:30 am local, a large #Russia|n barge with crane and landing craft were seen at Snake Island, #Ukraine. Additional vehicles are visible, currently totaling 14. That barge has made a lot of trips to the island in the past weeks. 🤔 pic.twitter.com/GjLVt1YpiM