Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol, Kremlinul întinde o capcană

În zilele următoare va avea loc o întâlnire crucială între Donald Trump și Vladimir Putin în privința Ucrainei. Președintele SUA se află în fața celui mai important moment al mandatului 2, dar și în fața unui pericol: de a ieși cu mâinile goale! Liderul de la Kremlin îi poate întinde o capcană omologului său, creând impresia că este de acord cu summitul doar pentru a-și atinge obiectivele maxime, fără concesii.

Experiența de 25 de ani a lui Putin din relația cu președinții americani îi poate crea speranța dictatorului că îl va putea manipula și pe Trump după bunul său plac. Și cine știe, poate președintele american cedează și abandonează procesul de pace, iar el merge triumfal spre Kiev, potrivit The Wall Street Journal.

Președintele Trump a crezut mult timp că esența politicii externe este reprezentată de doi lideri într-o singură cameră care încheie acorduri istorice. Reușita unui armistițiu în Ucraina cu președintele rus Vladimir Putin ar fi genul de succes diplomatic pe care și-l dorește de mult timp. Dar rămâne o șansă puțin probabilă.

Ads

Liderii s-ar putea întâlni chiar săptămâna viitoare pentru a urmări un acord de pace, după luni de manevre. Dar abordările lor rămân contradictorii. Trump l-a îndemnat pe Putin să oprească războiul, dar a arătat puțin interes pentru detaliile unui acord. Șeful Kremlinului a respins toate apelurile de a opri luptele, cu excepția termenilor săi. După luni de eforturi eșuate de a crea un acord, mai întâi prin constrângerea Kievului și mai târziu prin curtarea lui Putin, Trump a ajuns la convingerea că presiunea economică sporită asupra Moscovei ar putea fi singura modalitate de a obține un acord.

Pentru a-l influența pe Putin, Trump a adoptat o cale mai conflictuală, amenințând cu sancțiuni asupra țărilor care achiziționează energie rusească. El a vizat India, un cumpărător major de petrol rusesc, cu tarife de 50% pentru bunurile sale expediate către SUA. Alte națiuni care importă petrol și gaze rusești, inclusiv China, ar putea vedea taxele majore.

Ads

Dar chiar și Trump a părut mai puțin optimist joi, în urma discuțiilor de la începutul săptămânii dintre trimisul său special, Steve Witkoff, și Putin la Moscova. „Vom vedea ce are de spus”, a declarat Trump reporterilor despre Putin. „Asta va depinde de el.”

Casa Albă lucrează la organizarea unei întâlniri cu Putin, dar ar dori o întâlnire tripartită cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele Trump ar dori să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski, deoarece dorește ca acest război brutal să se încheie”, a spus ea.

Liderul rus a declarat că este deschis doar „în principiu” la discuții cu Zelenski. „Suntem încă departe de a crea astfel de condiții”, a spus Putin, care a pus frecvent sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski. Nu ar trebui ca Putin să accepte să se întâlnească cu Zelenski pentru ca Trump să-l vadă, a spus Casa Albă.

Ads

Dacă summitul Trump-Putin va avea loc, acesta ar putea fi cel mai mare test al abilităților de negociere ale lui Trump în acest mandat. Trump s-a întors la Casa Albă jurând că poate opri războiul din Ucraina în termen de 24 de ore, susținând ulterior că doar glumește. În privat, Trump este furios din cauza eșecului său de a opri războiul la 200 de zile de la începutul celei de-a doua președinții, potrivit consilierilor săi.

Cea mai mare provocare din mandatul 2 al lui Trump

El a ajuns treptat să recunoască faptul că o înțelegere trebuie să țină cont de rezultatele lui Zelenski și de cele ale unor guverne europene cheie, care insistă că nu vor recunoaște controlul rusesc asupra niciunui teritoriu cucerit - o cerere cheie a Kremlinului - ca parte a unui acord.

Există îngrijorarea suplimentară că Putin ar putea să nu fie serios în ceea ce privește ajungerea la o înțelegere. „Putin a precizat clar că războiul din Ucraina este mai important pentru el decât relația cu SUA”, a declarat Alina Polyakova, președintă și CEO a Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, cu sediul la Washington.

Ads

O altă provocare pentru Trump va fi navigarea în discuții cu un lider rus care are un sfert de secol de experiență în relațiile cu diverși președinți americani și s-a dovedit a fi priceput în influențarea lor.

Dacă Trump se întâlnește cu Putin și iese cu mâinile goale, va trebui să decidă dacă va crește presiunea asupra Rusiei, în ciuda scepticismului său că mișcările economice sau militare ar modifica calculele Kremlinului, sau va pune în aplicare o amenințare pe care a făcut-o în mod repetat de a abandona procesul de pace. În orice caz, a spus Polyakova, „războiul continuă să se prelungească”.

„Putin face asta foarte metodic”, a spus John Bolton, consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump în timpul primului mandat. „Este foarte bine informat, știe despre ce vorbește. Când vrea să încerce să influențeze pe cineva, pur și simplu vorbește.” „Putin a studiat cu atenție noua administrație Trump și înțelege unde se află influența Rusiei asupra președintelui”, a spus Fiona Hill. ”Putin și-a făcut temele. A avut ani de zile să-și dea seama cine este Trump”, a spus ea.

Ads

Putin ar putea propune ca Rusia să controleze oficial o parte din teritoriul ucrainean pe care îl ocupă în schimbul retragerii forțelor sale din alte părți ale Ucrainei, a declarat un diplomat european de rang înalt și un oficial ucrainean. Trump, dornic de un acord, ar putea îndemna Ucraina și aliații să accepte oferta. Kievul și alte guverne europene ar respinge probabil planul, a spus oficialul.

Însă cei care îl cunosc pe Trump bănuiesc că va continua să urmărească cea mai valoroasă înțelegere de la începutul președinției sale, unde succesul sau eșecul i-ar putea defini moștenirea. „Vrea să fie tipul care obține înțelegeri”, a spus Marc Short, consilier senior al Casei Albe aflat la primul său mandat. „Aceasta este imaginea lui de ansamblu”.

Ads