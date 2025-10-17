Cum este percepută noua întâlnire Trump-Putin la Bruxelles: „Pare a fi Ziua Cârtiței“

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 20:00
Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnire la Alaska/FOTO:X@Intel_Slava

Un sentiment general de scepticism predomină în rândul oficialilor și diplomaților europeni cu privire la anunțul președintelui american Donald Trump privind negocierile de pace planificate cu liderul rus Vladimir Putin în Ungaria.

„Nu putem decât să salutăm toate eforturile care conduc la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a declarat pentru Kyiv Independent un oficial al UE, sub condiția anonimatului.

Un diplomat al UE a remarcat că Washingtonul pare dornic să profite de recentele mișcări diplomatice din Orientul Mijlociu.

„În mod evident, administrația Trump simte un impuls după acordul de pace din Orientul Mijlociu. Un acord de pace real în Ucraina ar fi un rezultat foarte important pentru el”, a spus diplomatul.

Cu toate acestea, diplomații de la Bruxelles consideră că Ucraina se află acum într-o poziție mult mai puternică decât la începutul acestui an, când relațiile dintre Kiev și Washington erau tensionate după o dispută publică între Trump și președintele Volodimir Zelenski în Biroul Oval.

Un diplomat al UE a remarcat că Washingtonul pare dornic să profite de recentele mișcări diplomatice din Orientul Mijlociu. Ucraina, spun ei, este din ce în ce mai încrezătoare în capacitatea sa de a rezista agresiunii rusești și de a lovi adânc în infrastructura petrolieră a Rusiei cu drone.

„Europa s-a dovedit dispusă să susțină Ucraina și să clarifice faptul că nu putem accepta o pace nedreaptă. Prin urmare, singura cale de urmat este să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a ajunge la un compromis – și cred că Washingtonul știe acest lucru”, a adăugat același diplomat.

Potrivit unei surse din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, Bruxellesul a aflat că întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc pe teritoriul UE din postările președintelui american pe rețelele de socializare.

„Trump (evident) nu cere opinia (Bruxelles-uluii)”, a spus sursa.

„Pare a fi Ziua Cârtiței“

În prezent, în coridoarele UE persistă o stare de neliniște din cauza imprevizibilității lui Trump. Așteptările sunt, de asemenea, scăzute, deoarece mulți indică întâlnirea tensionată din Alaska dintre liderii SUA și Rusia, care nu a produs rezultate tangibile în direcția păcii.

„Pare a fi Ziua Cârtiței – un singur telefon și toată munca obositoare de a-l readuce pe președintele (SUA) Trump pe calea cea bună pare din nou nesigură”, a glumit un alt oficial al UE.

„Din perspectiva Kremlinului, trebuie să fie amuzant: ori de câte ori presiunea crește, Putin sună ca un prieten pentru a calma spiritele – fără îndoială că va funcționa din nou”, a adăugat oficialul.

„Dar a doua zi va bombarda Ucraina ca niciodată și va continua să trimită drone pentru a duce războiul împotriva noastră – îl ridiculizează pe Trump și pe SUA în repetate rânduri”, a spus un al treilea oficial, care a vorbit, de asemenea, sub condiția anonimatului.

„Ungaria și prietenii” în centrul atenției

Deși nu este încă clar când va avea loc exact întâlnirea, discuțiile de la Budapesta ar avea ca scop „să vedem dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care se poziționează de mult timp ca principalul aliat al lui Trump în cadrul UE, a salutat rapid inițiativa care ar putea deveni o victorie importantă pentru guvernul său.

Orban a rezistat între timp apelurilor lui Trump de a înceta achiziționarea de petrol rusesc.

Oficialii maghiari obișnuiau să minimizeze rolul UE, argumentând că discuțiile ar oferi Ungariei „un rol distinct în cadrul UE, prin crearea unui mediu diplomatic” pentru eforturile de pace.

Majoritatea diplomaților UE se așteaptă ca Orban să sosească încurajat la summitul Consiliului European de la Bruxelles din 23 octombrie, unde sprijinul continuu pentru Ucraina va domina agenda.

Momentul este delicat: ambasadorii UE nu au reușit săptămâna aceasta să aprobe cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei, Slovacia și Austria insistând pentru concesii.

„Nu sunt interesat să impun mai multe sancțiuni Rusiei”, a declarat premierul slovac Robert Fico pe 15 octombrie, promițând să pună problema pe agenda summitului.

În practică, deși anunțul lui Trump a încurajat blocul pro-rus al UE, nu există nicio certitudine că întâlnirea va avea loc efectiv pe teritoriul uniunii.

Oficialii UE au menționat că, teoretic, ar putea fi acordate derogări de la restricțiile de călătorie și de zbor, așa cum s-a întâmplat în trecut, când diplomații ruși sancționați au călătorit la Geneva sau Viena pentru reuniuni ale ONU sau OSCE; cu toate acestea, nimeni nu a avut încă timp să analizeze această posibilitate.

Putin a evitat în mare măsură călătoriile în străinătate de când Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele său pentru crime de război. Ungaria, însă, a notificat oficial Națiunile Unite în luna iunie cu privire la intenția sa de a se retrage din tratatul de fondare al CPI până la jumătatea anului 2026.

Dacă întâlnirea va avea loc în acest an, Ungaria ar fi în continuare obligată să respecte Statutul de la Roma, ceea ce ar însemna că Budapesta și-ar încălca obligațiile și ar ridica semne de întrebare cu privire la eficacitatea CPI ca instituție.

