Capcana diplomatică. Un summit Trump–Putin fără Ucraina riscă să devină o victorie de imagine pentru Kremlin, avertizează un diplomat

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 08 August 2025, ora 19:43
417 citiri
William Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina/FOTO: usembassy.gov

Un posibil summit între Donald Trump și Vladimir Putin, anunțat pentru perioada următoare, ridică deja semne de întrebare serioase în rândul diplomaților americani, în special în ceea ce privește absența Ucrainei de la masa discuțiilor. Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, William Taylor, avertizează că o întâlnire bilaterală fără prezența Kievului riscă să ofere liderului de la Kremlin un câștig de imagine, fără niciun progres real spre pace.

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Taylor insistă că orice soluție pentru oprirea războiului trebuie să includă acordul ambelor părți beligerante. „Un armistițiu nu se poate negocia peste capul Ucrainei”, a subliniat diplomatul, invocând principiul consacrat al diplomației europene: „nimic despre Ucraina, fără Ucraina.”

Taylor, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în sprijinul Ucrainei, consideră că scopul real al lui Vladimir Putin în propunerea unui summit cu Trump nu este încheierea conflictului, ci reabilitarea imaginii sale pe scena internațională. „Putin este un paria, un inculpat pentru crime de război. Caută, printr-o întâlnire cu fostul președinte american, o legitimare simbolică – vrea să fie perceput din nou ca un actor acceptabil în lumea diplomatică,” a declarat Taylor.

Mai mult, fostul ambasador crede că liderul rus va încerca să-l abată pe Trump de la obiectivul unui armistițiu și să prelungească astfel conflictul în favoarea Kremlinului.

„Cu ochii larg deschiși”

În acest context, Taylor recomandă ca Washingtonul să-și reafirme angajamentele față de sancțiunile deja promise – atât împotriva Rusiei, cât și a Chinei – și să solicite în mod clar includerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la eventualele negocieri.

Pe fondul acestor avertismente, poziția Departamentului de Stat rămâne rezervată. Întrebat de corespondentul Kyiv Post despre intențiile Casei Albe, purtătorul de cuvânt adjunct Tommy Pigott a precizat că abordarea administrației nu se bazează pe „încredere,” ci pe evaluarea „acțiunilor concrete.” El a reiterat angajamentul față de o soluție diplomatică și a punctat că „aducerea părților la masa negocierilor este esențială.”

Deși Casa Albă a anunțat recent noi tarife pentru India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc, și a lăsat să se înțeleagă că alte sancțiuni împotriva Moscovei sunt în pregătire, multe detalii rămân încă neclare.

În tot acest timp, posibila întâlnire Trump–Putin se conturează ca o miză majoră. Turcia, Emiratele Arabe Unite și Qatarul sunt luate în calcul ca locuri posibile pentru desfășurarea summitului, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Pentru Donald Trump, evenimentul ar putea reprezenta o oportunitate istorică de a încheia un conflict devastator – sau, la fel de bine, un eșec diplomatic de proporții, cu efecte secundare semnificative: marginalizarea Ucrainei și revitalizarea agendei propagandistice a Kremlinului.

Oficialii americani afirmă, totuși, că abordarea va fi una „cu ochii larg deschiși,” conștienți de riscurile implicate de o negociere directă cu un lider care a sfidat constant regulile ordinii internaționale.

#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negocieri pace, #intalnire, #Donald Trump, #Vladimri Putin , #Razboi Ucraina
