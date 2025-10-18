Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ales Ungaria pentru următorul său summit cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, deoarece premierul Viktor Orban este un lider bun, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă înainte de întâlnirea cu ușile închise cu Volodimir Zelenski.

În timpul briefingului, președintele SUA a fost întrebat de ce a fost aleasă Ungaria pentru negocieri.

„Acesta este un lider care ne place. Ne place Viktor Orban. Lui îi place, mie îmi place. Aceasta este o țară sigură. A făcut o treabă foarte bună. A fost un lider foarte bun în ceea ce privește conducerea țării sale. Nu are multe dintre problemele pe care le au alte țări. Așa că am decis să-l alegem pe Viktor Orban și cred că ar fi o gazdă foarte bună”, a declarat președintele SUA.

Cu o zi înainte, președintele Trump a declarat că a avut o conversație telefonică cu Putin și că a fost de acord să se întâlnească cu acesta la Budapesta în aproximativ două săptămâni.

Premierul ungar a declarat că pregătirile pentru summitul dintre Putin și Trump sunt „în plină desfășurare”. În același timp, Kremlinul a declarat că în prezent nu este clar care va fi logistica zborului lui Putin către Budapesta.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia și Ucraina ar trebui să oprească războiul de pe linia actuală a frontului, iar liderii țărilor ar trebui să își declare împreună victoria. El a scris despre asta pe rețeaua sa de socializare Truth Social, după încheierea întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Trump a precizat că întâlnirea cu președintele Ucrainei „a fost foarte interesantă și prietenoasă”.

„Dar i-am spus, așa cum i-am spus clar președintelui Putin, că este timpul să oprească masacrele și să facă o înțelegere! S-a vărsat suficient sânge, granițele proprietăților sunt definite de război și curaj. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria, să lase istoria să decidă! Gata cu focuri de armă, gata cu morți, gata cu costuri uriașe și insuportabile. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni mor în fiecare săptămână - DESTUL, MERGEȚI ACASĂ LA FAMILIILE VOASTRE ÎN PACE”, a scris președintele SUA.

Putin va „omorî doi iepuri dintr-o foc”

O posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Ungaria, stat membru al UE și NATO, a stârnit îngrijorări în rândul aliaților Ucrainei care încearcă să izoleze diplomatic Kremlinul. Întâlnirea, care ar putea avea loc la Budapesta în decurs de două săptămâni, ar fi un pas simbolic ce ar putea complica poziția Occidentului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, scrie Reuters.

Alegerea capitalei Ungariei pentru summit a fost o surpriză pentru mulți diplomați. Acesta a fost orașul unde a fost semnat Memorandumul de la Budapesta din 1994, care garanta securitatea Ucrainei în schimbul renunțării la armele nucleare - un document pe care Rusia l-a încălcat ulterior prin declanșarea unui război împotriva vecinului său.

„Aceasta este o situație inconfortabilă atât pentru UE, cât și pentru NATO”, a declarat un oficial vest-european de rang înalt.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban, care menține legături strânse cu Moscova, a fost mult timp văzut ca o „oaie neagră” la Bruxelles. Poziția sa față de războiul din Ucraina a atras în repetate rânduri critici din partea UE.

Analistul geopolitic Botond Feledi consideră că Putin primește dividende simbolice semnificative dintr-o astfel de întâlnire și „omoară doi ieăuri dintr-un foc”.

„Putin poate discuta despre războiul din Ucraina pe teritoriul unei țări a UE fără participarea liderilor europeni”, a explicat expertul. „Aceasta este o dublă lovitură dată Europei, simbolic mult mai puternică decât o întâlnire în Turcia sau oriunde altundeva.”

Feledi a menționat, de asemenea, că, la fel ca summitul precedent Trump-Putin din Alaska, această întâlnire ar putea avea loc fără participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În opinia sa, acest lucru ar adânci tensiunile dintre Kiev și Budapesta.

