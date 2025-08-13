Faptul că Trump înghite minciunile lui Putin reprezintă o amenințare mai mare pentru Ucraina decât bombele

Pe 15 august, în Alaska, președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, vor sta din nou la aceeași masă. Nu pentru prima dată, dar poate în cel mai riscant moment de până acum. Nu pentru că armele tac – dimpotrivă, bombardamentele asupra civililor ucraineni continuă – ci pentru că, în absența unei echipe de experți și într-un climat de improvizație strategică, Trump pare dispus să accepte o „pace” formulată în termenii Moscovei. Iar acest lucru riscă să fie o lovitură mai grea pentru Ucraina decât rachetele Kalibr, scrie The Guardian.

Trump și tentația unei păci rapide

Promisiunea de a pune capăt războiului „în câteva zile” după revenirea la Casa Albă a fost una dintre constantele discursului lui Donald Trump. Trecerea celor șapte luni de mandat fără un acord notabil devine nu doar o vulnerabilitate politică, ci și un eșec personal. În acest context, tentația de a „obține un acord” – oricare ar fi prețul – e considerabilă, scrie The Guardian.

Pentru Trump, miza este imaginea unui lider care poate „face ordine” acolo unde ceilalți au eșuat. Iar un acord cu Rusia, oricât de dezechilibrat, i-ar oferi narativul unei victorii personale, chiar dacă realitatea din teren ar arăta altfel.

Putin: pace formală, război perpetuu

Pentru Vladimir Putin, summitul din Alaska oferă un teren fertil pentru un joc de ambiguități. Oficial, va vorbi despre pace. Neoficial, își va susține în continuare obiectivele strategice – menținerea teritoriilor ocupate, „demilitarizarea” Ucrainei și recunoașterea unei zone-tampon care să izoleze Kievul de alianțele occidentale.

Este un scenariu deja testat de Kremlin: simularea unui compromis, dar cu o agendă clară de menținere a presiunii militare și politice. Putin nu va avea nicio reținere să semneze un acord, dacă textul respectiv legitimează cuceririle teritoriale și blochează, de facto, suveranitatea ucraineană. Pentru el, orice tratat care nu oprește definitiv integrarea Ucrainei în structurile euroatlantice e doar o pauză tactică.

Fără Ucraina la masă

Summitul de la Alaska are o particularitate îngrijorătoare: absența Ucrainei din negocierile directe. Trump și Putin vor discuta despre viitorul unui stat suveran fără participarea acestuia. În logica liderilor autoritari, este poate firesc. În logica dreptului internațional – și a istoriei recente – este un derapaj periculos.

Orice acord semnat fără Kiev riscă să devină, în realitate, o formă de presiune asupra Ucrainei. Iar dacă acest acord va include concesii teritoriale sau condiții strategice care anulează capacitatea de apărare a țării, prețul păcii va fi echivalent cu o înfrângere.

Diplomație de spectacol și pericolul iluziei

Putin știe exact ce fire să tragă. În fața unui președinte american care valorizează imaginea unui „mare negociator”, liderul rus va promova ideea unei „înțelegeri rezonabile” care, în realitate, presupune acceptarea revendicărilor Kremlinului. Va prezenta războiul drept un conflict inutil între două mari puteri, alimentat de o „provocare ucraineană” și de „naivitatea Europei”.

În această narațiune, Volodimir Zelenski devine obstacolul în calea păcii, iar susținerea NATO – o cheltuială absurdă. Orice refuz al Kievului de a accepta termenii impuși devine, astfel, un pretext pentru a continua agresiunea, dar cu pretenția morală de a fi încercat „calea diplomației”.

Riscurile reale ale summitului

Cel mai mare pericol nu este o alianță deschisă între Trump și Putin, ci validarea retoricii Kremlinului printr-un comunicat ambiguu. Dacă liderul american iese din întâlnire și preia punctele de vedere ale Rusiei – în special cele privind „necesitatea” unui compromis teritorial și „dizolvarea” forțelor armate ucrainene – efectul asupra frontului diplomatic va fi devastator.

Pentru aliații europeni, ar însemna o reorientare strategică periculoasă. Pentru Ucraina, ar fi semnalul clar că sprijinul american este condiționat de supunere, nu de principiile suveranității și autodeterminării.

O pace care poate îngheța războiul, nu îl încheie

Chiar și în cel mai optimist scenariu, un acord de încetare a focului ar lăsa o parte din teritoriul ucrainean sub ocupație rusă, protejat de linii de fortificații și o retorică de război „înghețat” – nu încheiat. Ar semăna mai degrabă cu granița artificială dintre cele două Corei decât cu un tratat de pace veritabil.

Pentru Putin, orice pauză e doar o etapă. Pentru Trump, orice document semnat e o dovadă a „geniului său diplomatic”. Iar pentru Ucraina, riscul e să fie forțată într-o capcană – aceea de a accepta o soluție care nu îi garantează nici securitatea, nici viitorul european.

Summitul din Alaska nu e despre pace. E despre cine impune condițiile păcii. Iar dacă Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, vor accepta o formulă dictată de Kremlin, efectul se va resimți mult dincolo de granițele Ucrainei. Va fi un test al voinței Occidentului și, poate, începutul unei noi ordini în care agresiunea este răsplătită, iar diplomația devine doar decor, conchide The Guardian.

