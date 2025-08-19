Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni

Președintele american Donald Trump îl va primi, luni, 18 august, mai întâi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă și va avea o discuție individuală cu acesta, după care liderii europeni îi vor lua parte. O cină de lucru și o discuție vor avea loc la Washington, care vor dura câteva ore într-un format extins, relatează Bild, citând surse.

„Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski este însoțit la Washington de mai mulți șefi de stat și de guvern europeni, de președintele Comisiei Europene și de secretarul general al NATO, nu se poate exclude o escaladare cu președintele american Donald Trump”, subliniază tabloidul.

Jurnaliștii își amintesc de ultima vizită a lui Zelenski la Casa Albă din februarie, când întâlnirea s-a încheiat cu un scandal. Se observă că acest risc persistă, în ciuda participării europenilor.

Pe lângă Zelenski, vor fi prezenți la Washington cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ads

Turcia va sprijini eforturile diplomatice pentru instaurarea păcii în Ucraina

Ministrul de externe Hakan Fidan a discutat telefonic cu ministrul de externe ucrainean Andriy Sybiga și cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a relatat CNN Türk pe 17 august.

Potrivit surselor diplomatice, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre întâlnirea organizată în Alaska de președinții Statelor Unite și Rusiei, care viza încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Fidan a subliniat că o pace durabilă poate fi stabilită doar printr-un proces la care participă și Ucraina. În acest context, el a atras atenția asupra importanței viitoarei întâlniri dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump, care va avea loc luni viitoare la Washington.

Ads

Ministrul Fidan a declarat că Turcia va continua să sprijine eforturile diplomatice pentru instaurarea păcii și este pregătită să își asume rolul.

Comentând conversația cu colegul său turc, Andriy Sybiga a scris pe rețeaua X:

„Până acum, Putin nu a arătat niciun semn real de voință de a pune capăt războiului. Atacurile și loviturile rusești continuă. Presiunea consolidată asupra Moscovei și inițiativa sporită a Ucrainei rămân esențiale pentru ca Rusia să oprească în sfârșit crimele și să facă posibile eforturile diplomatice.”

„Apreciem sprijinul Turciei pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și rolul său important în eforturile de pace,” a conchis Sibiga.

De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de președintele Erdogan pentru implicarea sa personală. În timpul acestui război, Turcia a fost o platformă importantă pentru întâlniri menite să realizeze pacea, iar Ucraina apreciază disponibilitatea acesteia de a continua să joace acest rol crucial.

Înainte de discuția cu Andriy Sybiga, ministrul turc de Externe a vorbit telefonic cu omologul său rus, Serghei Lavrov, cu care a discutat despre eforturile depuse pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și, în acest context, despre întâlnirea dintre președinții SUA și Rusia din Alaska.

Ads