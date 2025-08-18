Diplomația britanică l-a pregătit pe Zelenski pentru întâlnirea cu Trump: „Să-l laude mai mult”

Oficiali britanici cu atribuții în domeniul securității naționale l-au consiliat activ pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în perspectiva noii sale întâlniri cu liderul american Donald Trump, programată pentru 18 august, la Washington. Informațiile, dezvăluite de publicația germană Bild, indică faptul că Londra încearcă să evite o repetare a tensiunilor din cadrul întrevederii din luna februarie, când între cei doi lideri a avut loc un schimb dur de replici pe tema garanțiilor de securitate.

Potrivit surselor citate, un rol central în pregătirea poziției diplomatice a lui Zelenski l-a jucat Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului britanic Keir Starmer. Recomandarea principală transmisă de Powell ar fi aceea ca liderul ucrainean să evite orice declarație care ar putea irita Casa Albă și, dimpotrivă, „să îl laude cât mai des, în mod public, pe președintele Trump”.

Această abordare urmărește să creeze un climat favorabil pentru reluarea dialogului bilateral, într-un moment în care administrația Trump, aflată în plin proces de reafirmare internațională, sugerează deschis o schimbare de paradigmă în raport cu războiul din Ucraina.

Un mesaj calibrat pentru publicul american

Conform jurnaliștilor germani, Zelenski ar urma să exprime recunoștință față de eforturile președintelui american pentru încheierea focului și, în același timp, să susțină ideea că Europa ar trebui să preia o parte semnificativă din povara securității în fața agresiunii ruse.

The Guardian notează că, în cadrul delegației europene care îl însoțește pe Zelenski în vizita sa la Washington, se vor afla și lideri cu relații deja consolidate cu Trump: premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Aceștia ar urma să joace un rol esențial în convingerea Casei Albe să se distanțeze de retorica pro-rusă vehiculată după summitul americano-rus desfășurat în Alaska, la 15 august.

Fostul consilier al președintelui Barack Obama, Ben Rhodes, a avertizat într-o declarație pentru presă că Europa nu își poate permite să-l lase pe Zelenski să gestioneze de unul singur relația cu Trump, în special după confruntarea din luna februarie.

„Trump este obișnuit cu oameni care i se supun. Asta îl face periculos. Până și Putin înțelege să îi răspundă cu forță. Zelenski nu trebuie să repete greșeala de atunci. Are nevoie de Europa alături, dar și de o Europă care să își asume poziții ferme – ceea ce nu a demonstrat până acum”, a spus Rhodes.

Întrevederea din 28 februarie a fost marcată de tensiuni vizibile. Atunci, când Zelenski a ridicat problema garanțiilor de securitate, vicepreședintele american J.D. Vance l-a acuzat de lipsă de recunoștință, iar Donald Trump a respins cererile Kievului cu o formulare categorică: „Nu dețineți cărți. Nu sunteți în poziția de a dicta condițiile armistițiului”.

Afirmația a generat neliniște la Kiev și în capitalele europene, care privesc cu îngrijorare o eventuală pivotare a politicii externe americane spre o soluție de compromis care să presupună concesii teritoriale.

