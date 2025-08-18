Cinci lucruri pe care Zelenski trebuie să le evite în discuțiile cu Trump, pentru a nu risca repetarea confruntării din Biroul Oval

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are, luni, 18 august, la Casa Albă, discuții esențiale cu liderul american Donald Trump – o vizită cu miză ridicată, pe fondul temerilor că Ucraina ar putea fi presată să cedeze teritorii în schimbul păcii.

Este prima întâlnire oficială dintre cei doi lideri de la episodul tensionat din luna februarie, care a generat îngrijorare în rândul aliaților europeni ai Kievului și a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul sprijinului american pentru Ucraina.

Temerile unor diplomați occidentali sunt că, în cazul în care Zelenski respinge anumite concesii teritoriale, Trump ar putea atribui Kievului responsabilitatea pentru prelungirea conflictului, deplasând atenția de la agresorul real – Moscova.

Zelenski este însoțit de o delegație de lideri europeni-cheie și va căuta să mențină un echilibru delicat într-o negociere care ar putea defini traiectoria viitorului războiului, scrie The Sun.

Iată cinci lucruri pe care Zelenski ar trebui să le facă pentru a menține Casa Albă de partea sa în timp ce caută un acord favorabil.

1. Să nu uite să ofere un cadou la început

Donald Trump este un om pentru care laudele îi vor câștiga enorm favoarea, așa că eroicul lider ucrainean a venit înarmat cu un cadou pentru președinte în februarie.

Discuțiile din februarie s-au desfășurat într-un climat tensionat, după ce Zelenski i-a prezentat lui Trump imagini grafice cu prizonieri de război ucraineni. Intenția președintelui ucrainean a fost să sublinieze realitățile crude ale conflictului. Însă, potrivit unor surse apropiate administrației americane, imaginile au fost prost primite, iar conversația s-a deteriorat rapid.

Pentru a evita repetarea acelui moment, liderul ucrainean ar putea alege o abordare diferită. În februarie, a venit cu un cadou simbolic – centura de campion mondial a boxerului Oleksandr Usyk – pe care intenționa să o ofere președintelui Trump. Însă, momentul a fost eclipsat de prezentarea fotografiilor din front.

Astăzi, un gest diplomatic bine temporizat, cum ar fi oferirea unui cadou la începutul întrevederii, ar putea contribui la un ton mai constructiv.

2. Ținuta contează în diplomație

Zelenski este cunoscut pentru aparițiile sale în echipament militar, simbol al solidarității cu trupele de pe front. Cu toate acestea, unii consilieri ai administrației Trump au criticat alegerea vestimentară, considerând că nu se potrivește contextului diplomatic al unei vizite oficiale.

Potrivit unor surse de la Washington, Casa Albă ar fi transmis deja întrebări despre ținuta președintelui ucrainean. În trecut, Zelenski a făcut ajustări – la summitul NATO din iunie, a optat pentru o jachetă neagră și o cămașă, semn că este dispus la compromisuri de imagine atunci când miza o cere.

3. Să nu uite să-l curteze pe Trump

La bine și la rău, liderii mondiali au făcut coadă pentru întâlniri cu Trump de la revenirea sa în funcție.

Donald Trump este bine cunoscut pentru susceptibilitatea sa la lingușire, lucru exploatat fără milă de mulți șefi de stat.

Sir Keir Starmer știa asta - motiv pentru care a venit la Washington cu zâmbete largi și o invitație de vizită de stat semnată de Majestatea Sa Regele.

Zelenski nu va vrea să meargă până la a-l numi pe Trump „tătic” - așa cum a făcut-o cândva șeful NATO, Mark Rutte - dar nici nu va vrea să-l antagonizeze pe comandantul-șef.

Și dacă liderii europeni nu-l pot tenta pe Trump să adopte poziția lor, Putin ar putea să o facă.

În același timp, Rusia continuă propria ofensivă diplomatică. La întâlnirea de vineri cu Trump, președintele Putin a susținut că războiul nu ar fi avut loc dacă Trump ar fi fost președinte în 2022 – un mesaj menit să-i consolideze acestuia poziția internă.

4. Nu te simți vinovat de atrocități

Când Zelenski a prezentat o serie de imagini macabre cu un prizonier de război ucrainean capturat în februarie, se zvonește că acest lucru l-a supărat pe Trump. S-a spus că acest lucru l-a afectat pe Trump, făcându-l să creadă că era învinuit pentru suferința lor.

„E o chestie grea”, a comentat el când i s-au arătat imagini cu prizonieri de război torturați.

Zelenski a reflectat ulterior: „Ce am vrut să arăt au fost valorile mele. Dar apoi, conversația a luat o altă turnură”.

Alți lideri mondiali, precum Emmanuel Macron și Sir Keir Starmer, au abordat cu precauție subiectul în fața lui Trump, spunând că acesta „lucrează pentru o pace durabilă în Ucraina”.

5. Să evite să spună „nu”

Vladimir Putin i-a întins o capcană lui Zelenski în cadrul întâlnirii sale cu Trump de vineri.

Nu s-a ajuns la niciun acord de pace, dar Trump și-a schimbat tonul, trecând de la dorința unui armistițiu la căutarea unui acord de pace complet.

Însă un astfel de acord riscă să oblige Ucraina să cedeze Rusiei teritoriile pe care le deține în prezent, ceea ce ar fi inacceptabil pentru Zelenski.

Putin știa că dacă Zelenski se va duce la Casa Albă și va refuza categoric să ia în considerare o astfel de propunere, răbdarea lui Trump față de Ucraina se va epuiza.

Modul în care Zelenski și aliații săi europeni vor respinge cererile Rusiei va fi testul cheie al întâlnirii de astăzi.

