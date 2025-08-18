Ce ar însemna pentru Ucraina cedarea Donbasului către Rusia. „Dacă Marina Regală Britanică e staționată în portul Odesa, atunci sunt de acord”

Locuitorii din regiunea Donețk se tem pentru soarta lor FOTO/@MFA_Ukraine

Înainte de întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a menționat ideea unor „schimburi de teritorii” ca posibilă soluție pentru pace.

Pentru mulți ucraineni, formularea a fost derutantă. Ce teritorii erau, mai exact, propuse pentru schimb?

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, intenția reală a lui Trump nu presupune un schimb propriu-zis. Mai degrabă, el ar urma să-i propună președintelui ucrainean Volodimir Zelenski renunțarea la întreaga regiune Donbas – Donețk și Lugansk – în schimbul unui acord prin care Rusia ar îngheța linia frontului, conform unei propuneri avansate de Putin la summitul din Alaska.

În timp ce regiunea Lugansk se află aproape complet sub controlul rus, Ucraina păstrează încă aproximativ 30% din Donețk – inclusiv orașe strategice și poziții fortificate, dobândite cu prețul a zeci de mii de vieți.

Ambele regiuni sunt bogate în resurse naturale și infrastructură industrială, iar o eventuală cedare a lor ar reprezenta, în opinia istoricului ucrainean Iroslav Hrițak, o „tragedie națională”.

„Este teritoriu ucrainean”, spune el pentru BBC. „Oamenii de acolo – în special minerii – au jucat un rol esențial în consolidarea identității naționale. Regiunea a dat politicieni, poeți, dizidenți. Acum, mulți dintre refugiații de acolo nu s-ar mai putea întoarce niciodată, dacă va deveni parte a Rusiei.”

De la începutul conflictului, în 2014, cel puțin 1,5 milioane de ucraineni au fugit din Donbas. Peste trei milioane trăiesc în prezent sub ocupație rusă, iar aproximativ 300.000 se află în zonele controlate de Kiev.

În localitățile apropiate liniei frontului, viața este deja extrem de dificilă. Într-un interviu telefonic, Andri Borilo, preot militar în orașul Sloviansk, a povestit că, în weekend, mai multe obuze au căzut în apropierea casei sale.

„Este foarte greu. Se simte o stare de resemnare, de abandon. Nu știu cât vom mai rezista. Cine ne mai apără? Și mai ales... cine vrea?”, spune el.

Borilo urmărește îndeaproape negocierile internaționale. „Nu-l învinuiesc pe Zelenski. Îl învinuiesc pe Trump. Dar simt că mi se ia totul. Este o trădare.”

75% dintre ucraineni se opun oricărei cedări teritoriale oficiale către Rusia

Președintele Zelenski a declarat în repetate rânduri că Ucraina nu va ceda Donbasul în schimbul păcii. De altfel, încrederea că Rusia ar respecta un asemenea acord este extrem de scăzută.

Potrivit Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, circa 75% dintre ucraineni se opun oricărei cedări teritoriale oficiale către Rusia.

Totuși, oboseala provocată de război este profundă. Sute de mii de soldați și civili au fost uciși sau răniți de la începutul invaziei la scară largă. În special în regiunile estice, populația începe să vadă orice soluție care ar aduce un final drept un compromis acceptabil.

„Întrebați-mă despre cedarea regiunii Donețk – eu măsor războiul nu în kilometri pătrați, ci în vieți omenești”, spune Evghen Tkaciov, lucrător în serviciile de urgență din Kramatorsk. „Nu sunt pregătit să sacrific zeci de mii de oameni pentru câteva mii de kilometri pătrați. Viața e mai importantă decât teritoriul.”

Această dilemă morală – pământ sau viață – îl plasează pe președintele Zelenski într-o poziție extrem de dificilă, susține deputatul Volodimir Ariev, din partidul de opoziție Solidaritatea Europeană.

„Nu avem resurse suficiente pentru a continua acest război pe termen nelimitat. Dar dacă Zelenski cedează oficial acest teritoriu, nu doar că încalcă Constituția – ar putea fi acuzat de trădare.”

Prin ce mecanism juridic s-ar putea realiza o cedare de teritorii?

În plus, nu este clar nici prin ce mecanism juridic s-ar putea realiza o asemenea cedare. Constituția Ucrainei prevede că orice modificare teritorială necesită aprobarea Parlamentului și validarea prin referendum național.

Cel mai probabil, spun experții, orice înțelegere ar presupune o cedare de facto, fără recunoaștere oficială a anexării de către Rusia. Însă nici acest scenariu nu este reglementat clar, spune deputata Inna Sovsun.

„Nu avem nicio înțelegere juridică privind procedura. Poate președintele semnează un acord? Sau guvernul? Parlamentul? Nu există o prevedere clară. Cei care au scris Constituția nu au anticipat așa ceva.”

După discuțiile de luni, 18 august, de la Washington – prima vizită a lui Zelenski la Casa Albă de la incidentul diplomatic din februarie – este posibil să apară mai multă claritate.

Una dintre puținele evoluții pozitive, în urma summitului din Alaska, a fost aparenta schimbare de ton a lui Donald Trump privind garanțiile de securitate. Liderul de la Casa Albă a sugerat că ar putea sprijini un acord alături de europeni care să protejeze Ucraina de viitoare atacuri ale Rusiei.

Garanțiile de securitate sunt o condiție esențială

Pentru populația ucraineană, garanțiile de securitate sunt o condiție esențială pentru orice formă de compromis, arată datele sociologice.

„Oamenii sunt dispuși să accepte diferite forme de garanții”, explică Anton Hrușcețki, directorul Institutului de Sociologie din Kiev. „Dar trebuie să fie reale, nu doar promisiuni scrise.”

Pentru Tkaciov, pompierul din Kramatorsk, o eventuală cedare a Donbasului ar putea fi luată în calcul „numai dacă vor exista garanții reale”.

„Dacă Marina Regală Britanică e staționată în portul Odesa, atunci sunt de acord.”

Pe măsură ce diverse scenarii de pace sunt discutate, adesea în stilul tranzacțional preferat de Donald Trump, există riscul ca factorul uman să fie trecut cu vederea. Sunt în joc viețile oamenilor care au trăit deja zece ani de război – și care ar putea pierde și mai mult în numele unei păci fragile.

„Donbasul a fost un loc plin de ucraineni din toate păturile sociale”, spune istoricul Vitalii Drîbnițea. „Nu vorbim doar despre cultură, despre politică sau demografie. Vorbim despre oameni.”

„Donețk nu are poate renumele cultural al Odesei, dar este Ucraina. Și fiecare colț al Ucrainei, fie că are o importanță simbolică mare sau mică, tot Ucraina rămâne”.

