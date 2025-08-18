Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei

Autor: Veronica Andrei
Luni, 18 August 2025, ora 11:05
2778 citiri
Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Hepta

La Washington se pregătește o întâlnire cu potențial istoric: președintele Donald Trump urmează să-l primească, luni, 18 august, în regim de urgență, pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski. Ritmul în care este organizat summitul amintește, spun diplomații, de mobilizările diplomatice de dinaintea războiului din Irak.

Un diplomat european de rang înalt, citat de The New York Times, vorbește despre „o panică evidentă în rândul aliaților”, temători că Trump ar putea repeta scenariul din februarie, când a pus public la îndoială poziția Ucrainei în conflictul cu Rusia, afirmând că „nu are cărți în mână”.

Pe acest fundal tensionat, secretarul de stat american Marco Rubio a încercat duminică, într-un interviu acordat CBS, să calmeze spiritele. El a respins sugestia că liderii europeni vin la Washington în calitate de „paznici” ai lui Zelenski, precizând că reuniunea a fost rezultatul unor consultări comune.

Totuși, la Bruxelles și în capitalele europene persistă temerea că Donald Trump, renunțând la condiționarea păcii de un acord de încetare a focului, ar putea face concesii care favorizează poziția președintelui rus Vladimir Putin. Acesta, în mod deschis, și-a declarat intenția de a continua războiul până la atingerea obiectivelor militare — o premisă care face orice discuție despre pace una pur teoretică.

Întâlnirea de luni de la Casa Albă nu va fi însă doar despre granițe, ci și despre posibile garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit unor surse diplomatice, se discută inclusiv varianta desfășurării unui contingent internațional de menținere a păcii.

La Paris, în cadrul reuniunii „coaliției de voință”, desfășurată pe 17 august sub coordonarea președintelui Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, aliații au reiterat angajamentele privind sprijinul pentru Ucraina. Printre măsurile analizate: stabilizarea post-conflict, protecția spațiului aerian și maritim ucrainean, precum și contribuții la reconstrucția forțelor armate ucrainene. Acestea sunt elementele-cheie ale unei declarații comune emise după summit.

Liderii occidentali și-au reafirmat sprijinul pentru eforturile președintelui Zelenski de a obține o pace justă și durabilă, cu doar câteva zile înainte de vizita sa la Washington. În plus, a fost subliniată importanța implicării Statelor Unite în oferirea de garanții de securitate, inclusiv prin intermediul unei forțe multinaționale.

În același timp, surse din presa internațională indică faptul că președintele american intenționează să organizeze, pe 22 august, o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin. Condițiile impuse de Kremlin rămân neschimbate: retragerea completă a armatei ucrainene din Donbas, garanții pentru Biserica Ortodoxă Rusă și limba rusă în Ucraina, precum și ridicarea parțială a sancțiunilor occidentale.

Pentru diplomații europeni, aceasta ar putea fi întâlnirea care schimbă regulile jocului. Însă nu neapărat în favoarea păcii.

