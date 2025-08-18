Reuniunea dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a produs niciun rezultat concret. Nu s-a discutat despre încetarea focului, nu au existat declarații importante privind sancțiunile, iar anunțurile majore au lipsit.

În aceste condiții, întrebarea care persistă în capitalele europene este dacă Ucraina și partenerii săi occidentali riscă să fie excluși dintr-o eventuală înțelegere bilaterală, negociată între două dintre cele mai influente puteri nucleare ale lumii.

Răspunsul, cel puțin pentru moment, pare să fie unul de rezistență diplomatică. Prezența la Washington a unor lideri-cheie, precum premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și, desigur, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite un semnal clar: Ucraina nu trebuie pusă la colțul mesei negocierilor, relatează BBC.

Obiectivul principal este dublu. Pe de o parte, se dorește evitarea unei situații similare cu cea din 28 februarie, când președintele Zelenski a fost prins nepregătit în cadrul unei întâlniri tensionate la Casa Albă. Pe de altă parte, liderii europeni vor să transmită președintelui american că orice acord de pace privind Ucraina trebuie să implice direct Kievul și să fie însoțit de garanții solide de securitate.

În acest context, abilitățile diplomatice ale premierului britanic Keir Starmer vor fi testate. Relația cordială dintre Trump și Starmer este cunoscută, iar vizita oficială a lui Trump în Regatul Unit, programată pentru luna viitoare, adaugă o dimensiune suplimentară acestei dinamici.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte – supranumit uneori „îmblânzitorul lui Trump” – este văzut ca un interlocutor eficient în discuțiile cu liderul de la Washington.

Situația este însă mai complicată în ceea ce-l privește pe Emmanuel Macron. Casa Albă a criticat recent planurile sale de a recunoaște unilateral statul palestinian la următoarea Adunare Generală a ONU, iar relațiile personale dintre cei doi lideri sunt descrise ca fiind reci.

În ceea ce privește Ucraina, poziția occidentală a fost, până acum, consecventă: frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță, iar președintele Zelenski a reiterat constant că nu va ceda teritorii – poziție susținută și de Constituția ucraineană.

Totuși, președintele rus Vladimir Putin continuă să revendice Donbasul, unde forțele ruse controlează deja aproximativ 85% din teritoriu. În plus, Crimeea nu pare să mai facă obiectul niciunei discuții reale de retrocedare.

Fosta prim-ministră a Estoniei, Kaja Kallas – actuala șefă a diplomației europene – a exprimat recent o idee care capătă tot mai multă relevanță: victoria Ucrainei nu înseamnă neapărat recucerirea fiecărui kilometru pătrat, ci poate însemna obținerea unor garanții de securitate comparabile cu cele din Articolul 5 al Tratatului NATO, suficiente pentru a descuraja o nouă agresiune rusă și a proteja suveranitatea statului ucrainean.

În prezent, se discută tot mai insistent despre un posibil aranjament între SUA și Rusia care ar presupune păstrarea unui anumit teritoriu de către Moscova, în schimbul garanțiilor că Ucraina nu va mai pierde și alte regiuni.

Întrebările esențiale care rămân

Dar subiectele importante rămân. Poate Ucraina accepta un acord care pune capăt războiului, dar implică pierderea de teritorii – mai ales în contextul în care zeci de mii de oameni și-au pierdut viața apărând acel teritoriu?

Dacă Ucraina ar renunța la partea din Donbas care nu este încă ocupată, ar risca să lase neprotejată o eventuală cale de acces a Rusiei către Kiev?

Ce se va întâmpla cu „Coaliția de voință”, inițiată de Starmer, care promitea anterior desfășurarea de trupe pentru stabilizarea regiunii?

În prezent, accentul pare să fi fost mutat de pe prezența militară directă pe sprijinul pentru refacerea forțelor armate ucrainene și protejarea spațiului aerian și maritim.

Dar chiar și în cazul unei posibile păci pe termen scurt, riscurile persistă. Majoritatea analiștilor militari avertizează că, în momentul în care focul încetează, Rusia va începe să-și refacă armata și capacitățile de producție militară, iar într-un interval de doar trei până la patru ani ar putea fi din nou în poziția de a lansa o nouă ofensivă.

Iar atunci, cine va fi pilotul de Typhoon sau F-35 pregătit să lanseze prima rachetă asupra unei coloane ruse ce avansează?

