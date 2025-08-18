Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ

Autor: Veronica Andrei
Luni, 18 August 2025, ora 18:32
Europa riscă să se prezinte ca un obstacol în întâlnirea lui Zelenski cu Trump ANALIZĂ
Summitul prezidențial „istoric”, convocat în grabă vineri, 15 august, în Alaska, a fost mai degrabă o demonstrație de forță simbolică decât o negociere diplomatică autentică. Pe fundalul munților Chugach strălucind în soarele de august, mesajul transmis din Anchorage a fost clar: Vladimir Putin nu doar că a ieșit din izolarea internațională, ci a făcut-o în aplauzele unui președinte american, relatează CNN.

Donald Trump, într-o scenografie greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani, l-a întâmpinat pe liderul de la Kremlin cu onoruri militare și covor roșu. A existat chiar și un zbor demonstrativ al unui bombardier strategic B-2, însoțit de avioane de vânătoare, însă Putin a părut complet netulburat. De altfel, momentul a fost descris de unii comentatori ca o „reîntoarcere a țarului” pe scena globală, sub protecția unui aliat de la Casa Albă.

În spatele cortinei, în sala de presă improvizată a bazei Elmendorf-Richardson, unde jurnaliștii americani și ruși se așteptau la o conferință comună care nu a mai avut loc, un reporter de la o rețea media conservatoare sintetiza, poate involuntar, esența momentului: „Trump vrea să iasă din războiul lui Biden. Dar ucrainenii și europenii îl încurcă.”

Această remarcă surprinde o realitate mai subtilă, dar poate chiar mai periculoasă decât aplauzele și zâmbetele afișate în Alaska: în dorința sa de a încheia rapid un acord de pace în Ucraina, Trump pare să fi preluat – cel puțin parțial – narativul Kremlinului.

Fără încetare a focului, dar cu pretenții teritoriale

Printre punctele cele mai sensibile se află renunțarea la ideea unei încetări a focului ca precondiție pentru negocieri – o linie roșie pentru Ucraina și Europa, dar una pe care Trump pare dispus să o abandoneze, potrivit mesajelor publicate pe propria rețea Truth Social. Moscova, evident, preferă o „pace totală” negociată în condițiile actuale ale frontului, când trupele ruse dețin inițiativa militară în est.

În acest context tensionat, președintele Volodimir Zelenski se află la Washington pentru o întâlnire crucială cu Trump, însoțit de mai mulți lideri europeni, printre care premierul britanic Starmer și președintele francez Macron. Miza prezenței acestora la Washington? O posibilă presiune din partea Casei Albe pentru ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunilor Donețk și Luhansk – teritorii deja revendicate de Rusia și, în proporție semnificativă, ocupate militar.

O astfel de concesie, chiar și parțială, ar putea deschide un drum periculos. Pentru Kremlin, simplul fapt că se discută despre cedări teritoriale este deja o victorie diplomatică. În timp ce liderii occidentali analizează cât din Donbas ar putea fi „negociabil”, teritoriile ocupate de Rusia sunt lăsate în plan secund, ca o realitate deja consumată.

Riscul unei păci forțate: Europa și Ucraina, puse la zid

Refuzul unui „acord rapid” dorit de Trump riscă însă să transforme Ucraina și aliații săi europeni, în percepția publică americană, în obstacolele care împiedică pacea. Iar într-o campanie electorală în care Trump și-ar putea revendica o candidatură la Premiul Nobel pentru Pace, retorica anti-europeană poate deveni o armă.

Cât de mult poate Zelenski să-l influențeze pe Trump? Cât de convingătoare vor fi argumentele privind securitatea colectivă, inviolabilitatea granițelor și legalitatea internațională, în fața unei viziuni de tip tranzacțional, în care Ucraina este doar o piesă într-un joc mai mare, dintre „băieți duri” care se înțeleg între ei?

În finalul summitului din Alaska, poate cel mai relevant detaliu nu a fost discursul lui Putin, ci tăcerea lui Trump. De regulă vocal și dominator, liderul american a stat reținut în fața omologului rus, lăsându-l pe acesta să vorbească primul, să glumească – chiar în engleză – și să-l invite la Moscova. A fost un moment cu o încărcătură simbolică deloc neglijabilă: nu părea că Trump îl primea pe Putin înapoi în „lumea civilizată”, ci dimpotrivă, că Putin îl reintegra pe Trump în logica geopolitică a puterii brutale, unde valorile sunt negociabile, iar principiile – opționale.

Pentru Ucraina, vizita la Washington nu mai este doar o rundă de negocieri. Este, poate, ultima șansă de a convinge că o pace autentică nu poate fi obținută cu prețul legitimizării agresiunii. Și că viitorul Europei se decide acum, în Biroul Oval.

