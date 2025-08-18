Summitul prezidențial „istoric”, convocat în grabă vineri, 15 august, în Alaska, a fost mai degrabă o demonstrație de forță simbolică decât o negociere diplomatică autentică. Pe fundalul munților Chugach strălucind în soarele de august, mesajul transmis din Anchorage a fost clar: Vladimir Putin nu doar că a ieșit din izolarea internațională, ci a făcut-o în aplauzele unui președinte american, relatează CNN.
Donald Trump, într-o scenografie greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani, l-a întâmpinat pe liderul de la Kremlin cu onoruri militare și covor roșu. A existat chiar și un zbor demonstrativ al unui bombardier strategic B-2, însoțit de avioane de vânătoare, însă Putin a părut complet netulburat. De altfel, momentul a fost descris de unii comentatori ca o „reîntoarcere a țarului” pe scena globală, sub protecția unui aliat de la Casa Albă.
În spatele cortinei, în sala de presă improvizată a bazei Elmendorf-Richardson, unde jurnaliștii americani și ruși se așteptau la o conferință comună care nu a mai avut loc, un reporter de la o rețea media conservatoare sintetiza, poate involuntar, esența momentului: „Trump vrea să iasă din războiul lui Biden. Dar ucrainenii și europenii îl încurcă.”
Această remarcă surprinde o realitate mai subtilă, dar poate chiar mai periculoasă decât aplauzele și zâmbetele afișate în Alaska: în dorința sa de a încheia rapid un acord de pace în Ucraina, Trump pare să fi preluat – cel puțin parțial – narativul Kremlinului.
Printre punctele cele mai sensibile se află renunțarea la ideea unei încetări a focului ca precondiție pentru negocieri – o linie roșie pentru Ucraina și Europa, dar una pe care Trump pare dispus să o abandoneze, potrivit mesajelor publicate pe propria rețea Truth Social. Moscova, evident, preferă o „pace totală” negociată în condițiile actuale ale frontului, când trupele ruse dețin inițiativa militară în est.
În acest context tensionat, președintele Volodimir Zelenski se află la Washington pentru o întâlnire crucială cu Trump, însoțit de mai mulți lideri europeni, printre care premierul britanic Starmer și președintele francez Macron. Miza prezenței acestora la Washington? O posibilă presiune din partea Casei Albe pentru ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunilor Donețk și Luhansk – teritorii deja revendicate de Rusia și, în proporție semnificativă, ocupate militar.
O astfel de concesie, chiar și parțială, ar putea deschide un drum periculos. Pentru Kremlin, simplul fapt că se discută despre cedări teritoriale este deja o victorie diplomatică. În timp ce liderii occidentali analizează cât din Donbas ar putea fi „negociabil”, teritoriile ocupate de Rusia sunt lăsate în plan secund, ca o realitate deja consumată.
Refuzul unui „acord rapid” dorit de Trump riscă însă să transforme Ucraina și aliații săi europeni, în percepția publică americană, în obstacolele care împiedică pacea. Iar într-o campanie electorală în care Trump și-ar putea revendica o candidatură la Premiul Nobel pentru Pace, retorica anti-europeană poate deveni o armă.
Cât de mult poate Zelenski să-l influențeze pe Trump? Cât de convingătoare vor fi argumentele privind securitatea colectivă, inviolabilitatea granițelor și legalitatea internațională, în fața unei viziuni de tip tranzacțional, în care Ucraina este doar o piesă într-un joc mai mare, dintre „băieți duri” care se înțeleg între ei?
În finalul summitului din Alaska, poate cel mai relevant detaliu nu a fost discursul lui Putin, ci tăcerea lui Trump. De regulă vocal și dominator, liderul american a stat reținut în fața omologului rus, lăsându-l pe acesta să vorbească primul, să glumească – chiar în engleză – și să-l invite la Moscova. A fost un moment cu o încărcătură simbolică deloc neglijabilă: nu părea că Trump îl primea pe Putin înapoi în „lumea civilizată”, ci dimpotrivă, că Putin îl reintegra pe Trump în logica geopolitică a puterii brutale, unde valorile sunt negociabile, iar principiile – opționale.
Pentru Ucraina, vizita la Washington nu mai este doar o rundă de negocieri. Este, poate, ultima șansă de a convinge că o pace autentică nu poate fi obținută cu prețul legitimizării agresiunii. Și că viitorul Europei se decide acum, în Biroul Oval.