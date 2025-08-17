Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 17 August 2025, ora 12:35
182 citiri
Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
Donald Trump , președintele SUA FOTO: Hepta

Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, consideră că, dincolo de presiunea aliaților europeni sau a consilierilor apropiați, adevăratul impact asupra deciziilor lui Donald Trump în privința războiului din Ucraina ar putea veni din interiorul sistemului politic și social american.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene Zerkalo Nedeli, diplomatul subliniază că summitul de la Anchorage, desfășurat recent între liderul american și președintele rus Vladimir Putin, a evidențiat mai degrabă limitele actualei abordări decât un progres diplomatic.

„Dacă ar fi funcționat mecanismele clasice de influențare — prin consilieri, prin presiunea Partidului Republican sau prin implicarea partenerilor europeni — nu am fi asistat la o întâlnire atât de dezechilibrată. Cuvântul-cheie este: slăbiciune. Imaginea unui lider slab îl obligă pe Trump să reacționeze”, a declarat Cialîi.

Fostul ambasador identifică trei factori principali care ar putea determina o schimbare de ton în retorica fostului președinte american:

1. Ambiția personală de a obține Premiul Nobel pentru Pace

În opinia sa, Trump ar putea încerca să își consolideze moștenirea istorică prin obținerea unei distincții internaționale, mizând pe imaginea de „pacificator global”.

2. Alegerile legislative din SUA

Cu controlul asupra Congresului în joc, liderul republican va fi nevoit să ofere electoratului conservator și colegilor de partid o formulă de echilibru — o poziție care să combine pragmatismul geopolitic cu interesele interne ale partidului.

3. Presiunile generate de contextul economic intern

Potrivit lui Cialîi, politicile comerciale dure, inclusiv cele privind tarifele impuse altor economii, nu au adus beneficii perceptibile pentru cetățenii americani, iar nemulțumirea populară ar putea eroda serios baza de sprijin a lui Trump.

„Trump nu este interesat de suferința Ucrainei în sine, ci de ce înseamnă acest conflict pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Iar în acest calcul, nu doar Europa contează, ci mai ales modul în care reacționează China la orice formă de slăbiciune occidentală”, a subliniat diplomatul.

Valerii Cialîi a avertizat încă dinaintea întâlnirii de la Anchorage că summitul nu avea șanse reale să producă un progres substanțial și că riscul principal era acela al legitimizării internaționale a unui lider considerat responsabil pentru crime de război.

Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
Primirea președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, unde a fost întâmpinat de omologul american Donald Trump cu onoruri oficiale, inclusiv covor roșu și survol al avioanelor de luptă, a...
Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Liderii europeni au transmis un mesaj clar și ferm după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska: sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar viitorul acesteia în...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negocieri pace, #Donald Trump, #Volodimir Zelenski , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
ObservatorNews.ro
"Te rog, respira! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat si la Olimp
DigiSport.ro
Ramasa fara 500 de milioane Euro, Mihaela Radulescu a reactionat in ziua in care ar fi implinit 8 ani cu Felix Baumgartner

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a dat ordin. Președintele SUA trimite trupele să intervină
  2. Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina
  3. Putin a atacat Ucraina din nou, imediat după întâlnirea cu Trump. 5 civili au fost uciși noaptea trecută. A fost lansată și o rachetă balistică, dar și zeci de drone Shahed
  4. Zece măsuri care ar putea determina revenirea lui Vladimir Putin la masa negocierilor, propuse de un fost comandant al trupelor aliate în Europa
  5. Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska
  6. Planul UE pentru ca Zelenski să nu mai fie dat afară de la Casa Albă. Au găsit „omul perfect”
  7. Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"
  8. Putin a desenat noua hartă a Ucrainei, în fața lui Trump. Revendicările Rusiei pentru a face pace
  9. Avertizări meteo extreme de la ANM. România, împărțită în două între coduri de caniculă și de furtuni cu grindină. Ce județe sunt afectate
  10. Trupele lui Zelenski înaintează: „Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul”