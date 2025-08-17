Trei factori interni care ar putea influența poziția lui Donald Trump față de Ucraina

Fostul ambasador al Ucrainei în Statele Unite, Valerii Cialîi, consideră că, dincolo de presiunea aliaților europeni sau a consilierilor apropiați, adevăratul impact asupra deciziilor lui Donald Trump în privința războiului din Ucraina ar putea veni din interiorul sistemului politic și social american.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene Zerkalo Nedeli, diplomatul subliniază că summitul de la Anchorage, desfășurat recent între liderul american și președintele rus Vladimir Putin, a evidențiat mai degrabă limitele actualei abordări decât un progres diplomatic.

„Dacă ar fi funcționat mecanismele clasice de influențare — prin consilieri, prin presiunea Partidului Republican sau prin implicarea partenerilor europeni — nu am fi asistat la o întâlnire atât de dezechilibrată. Cuvântul-cheie este: slăbiciune. Imaginea unui lider slab îl obligă pe Trump să reacționeze”, a declarat Cialîi.

Fostul ambasador identifică trei factori principali care ar putea determina o schimbare de ton în retorica fostului președinte american:

1. Ambiția personală de a obține Premiul Nobel pentru Pace

În opinia sa, Trump ar putea încerca să își consolideze moștenirea istorică prin obținerea unei distincții internaționale, mizând pe imaginea de „pacificator global”.

2. Alegerile legislative din SUA

Cu controlul asupra Congresului în joc, liderul republican va fi nevoit să ofere electoratului conservator și colegilor de partid o formulă de echilibru — o poziție care să combine pragmatismul geopolitic cu interesele interne ale partidului.

3. Presiunile generate de contextul economic intern

Potrivit lui Cialîi, politicile comerciale dure, inclusiv cele privind tarifele impuse altor economii, nu au adus beneficii perceptibile pentru cetățenii americani, iar nemulțumirea populară ar putea eroda serios baza de sprijin a lui Trump.

„Trump nu este interesat de suferința Ucrainei în sine, ci de ce înseamnă acest conflict pentru interesele strategice ale Statelor Unite. Iar în acest calcul, nu doar Europa contează, ci mai ales modul în care reacționează China la orice formă de slăbiciune occidentală”, a subliniat diplomatul.

Valerii Cialîi a avertizat încă dinaintea întâlnirii de la Anchorage că summitul nu avea șanse reale să producă un progres substanțial și că riscul principal era acela al legitimizării internaționale a unui lider considerat responsabil pentru crime de război.

