UE garantează că nu există restricții de călătorie pentru Putin și Lavrov, deci întâlnirea cu Trump, în Ungaria, este posibilă

Uniunea Europeană a confirmat oficial că nu există restricții de călătorie pe teritoriul țărilor membre UE pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pentru ministrul său de Externe, Serghei Lavrov.

În această situație, întâlnirea dintre președinții Trump și Putin s-ar putea desfășura fără probleme la Budapesta, așa cum deja a anunțat președintele Trump, precizează agenția de presă bulgară Novinite la data de 17 octombrie 2025.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Securitate, Anita Hipper, a clarificat faptul că sancțiunile UE împotriva Rusiei nu includ o interdicție explicită de călătorie pentru președintele Vladimir Putin sau pentru ministrul Serghei Lavrov. Aceasta înseamnă că nu există bariere juridice care să-i împiedice pe acești doi lideri ruși să intre pe teritoriul UE, inclusiv pentru o posibilă întâlnire, la Budapesta, între Putin și Trump.

Întrebată cum ar putea liderul rus să ajungă fizic la Budapesta, având în vedere că UE și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele rusești, Hipper a explicat că orice derogări ar trebui acordate de către fiecare țară a UE în parte. Hipper a precizat că însăși Comisia Europeană nu va emite în mod direct o astfel de autorizație.

Pe de altă parte, Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, a comentat implicațiile mai ample ale unei posibile întâlniri Trump-Putin, declarând că UE salută orice efort care ar putea duce la o pace justă și durabilă în Ucraina. Dacă întâlnirea va contribui la avansarea în această direcție, a menționat el, aceasta va fi considerată o evoluție pozitivă.

Discuțiile pe acest subiect au loc după ce președintele Trump a anunțat recent, după ce a avut o convorbire prin telefon cu președintele Putin, că ambele părți ar accepta o întâlnire între Trump și Putin, la Budapesta. Dacă va avea loc, întâlnirea ar marca prima vizită a lui Putin în capitala unui stat membru al UE de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă în Ucraina, în 2022.

