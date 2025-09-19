Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 16:38
286 citiri
Vladimir Putin, primit de Donald Trump în Alaska FOTO / Hepta

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi omologul său american, Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunţat vineri, 19 septembrie, ambasadorul rus la Naţiunile Unite.

„Este clar că vor aborda o gamă largă de subiecte, atât bilaterale, cât şi multilaterale”, a declarat Vassili Nebenzia, citat de agenţia de stat RIA Novosti. „Nu există o agendă specifică, dar este prevăzută o întâlnire”, a adăugat el.

Această întâlnire va avea loc după ce preşedintele american Donald Trump s-a declarat săptămâna aceasta „dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului din Ucraina, unde Rusia duce o ofensivă din 2022.

Donald Trump, care a avut o apropiere spectaculoasă de Vladimir Putin de la revenirea sa la Casa Albă, s-a declarat, de asemenea, dispus să aplice noi sancţiuni Rusiei, dar cu condiţia ca europenii să înceteze să mai cumpere hidrocarburi ruseşti, ale căror vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanţare a maşinii de război ruseşti împotriva Ucrainei.

Preşedintele american l-a primit pe Vladimir Putin în urmă cu o lună în Alaska, o premieră pentru un lider occidental de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, fără ca această întâlnire să ducă la progrese.

Donald Trump a ajuns la Casa Albă promiţând că va pune capăt conflictului din Ucraina, criticând totodată dur miliardele de dolari acordate de SUA ca ajutor pentru Ucraina.

