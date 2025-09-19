Prima întâlnire SUA-Rusia după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Ce se știe despre viitoarele discuții dintre Rubio și Lavrov

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi omologul său american, Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunţat vineri, 19 septembrie, ambasadorul rus la Naţiunile Unite.
„Este clar că vor aborda o gamă largă de subiecte, atât bilaterale, cât şi multilaterale”, a declarat Vassili Nebenzia, citat de agenţia de stat RIA Novosti. „Nu există o agendă specifică, dar este prevăzută o întâlnire”, a adăugat el.
Această întâlnire va avea loc după ce preşedintele american Donald Trump s-a declarat săptămâna aceasta „dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului din Ucraina, unde Rusia duce o ofensivă din 2022.
Donald Trump, care a avut o apropiere spectaculoasă de Vladimir Putin de la revenirea sa la Casa Albă, s-a declarat, de asemenea, dispus să aplice noi sancţiuni Rusiei, dar cu condiţia ca europenii să înceteze să mai cumpere hidrocarburi ruseşti, ale căror vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanţare a maşinii de război ruseşti împotriva Ucrainei.
Preşedintele american l-a primit pe Vladimir Putin în urmă cu o lună în Alaska, o premieră pentru un lider occidental de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, fără ca această întâlnire să ducă la progrese.
Donald Trump a ajuns la Casa Albă promiţând că va pune capăt conflictului din Ucraina, criticând totodată dur miliardele de dolari acordate de SUA ca ajutor pentru Ucraina.
