Întâlnire secretă la cel mai înalt nivel privind Ucraina. Participanții nu au voie să comunice nimic, iar telefoanele sunt interzise

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 09:15
1315 citiri
Întâlnire secretă la cel mai înalt nivel privind Ucraina. Participanții nu au voie să comunice nimic, iar telefoanele sunt interzise
Liderii UE alături de președintele Ucrainei FOTO X/Donald Tusk

Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, o reuniune „secretă cu ușile închise” a Coaliției Voinței la Madrid. La reuniune vor participa reprezentanți ai 35 de țări care se reunesc pentru a discuta despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina. Întâlnirea va avea reguli stricte: nimeni nu are voie cu telefoanele și nici să comunice absolut nimic din ceea ce se discută în interior.

Va fi o zi de lucru intensivă, care începe la ora 09:00 și se încheie după 15:30, cu două seturi de discuții privind acordarea de ajutor pentru Kiev.

Aranjamentele pentru reuniune sunt extrem de confidențiale. Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise și vor fi depozitate într-un loc special desemnat, scrie Pravda.

Participanții au fost, de asemenea, avertizați că detaliile reuniunii nu pot fi făcute publice.

„Delegații sunt rugați să nu publice informații despre reuniune pe platformele publice sau pe rețelele de socializare”, se arată într-un document.

Întâlnirea va aborda modalitățile de a avansa în ceea ce privește creșterea sprijinului pentru Ucraina, modul de a satisface nevoile sale financiare urgente, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, și modul de a coordona inițiativele pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Printre altele, participanții își propun să specifice prioritățile de ajutor și să ajungă la acorduri.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, se va adresa apoi reuniunii și va avea un schimb de opinii cu participanții. Cu toate acestea, șeful diplomației spaniole nu va fi prezent la toate mesele de lucru, deoarece aceasta este o reuniune de nivel inferior.

În timpul celei de-a doua serii de discuții, participanții vor încerca să dezvolte o abordare comună privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și să facă schimb de opinii cu privire la discuțiile în curs în acest sens. Se va acorda o atenție deosebită cadrelor juridice, politice și diplomatice și contribuției pe care Coaliția Voluntari ar putea-o aduce la descurajarea viitoarelor agresiuni rusești.

Șeful CIA, pe furiș la Bruxelles pentru a calma liderii UE. Vizita, în contextul politicii schimbătoare a administrației Trump
Șeful CIA, pe furiș la Bruxelles pentru a calma liderii UE. Vizita, în contextul politicii schimbătoare a administrației Trump
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor...
Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. „Continuăm să distrugem ocupantul” VIDEO
Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. „Continuăm să distrugem ocupantul” VIDEO
Ucraina a trimis forţe speciale pentru a lupta în zonele disputate din oraşul Pokrovsk, din estul ţării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a...
#razboi Ucraina, #coalitie vointa, #liderii ue, #ajutor Ucraina, #reuniune madrid , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania. Lovitura de teatru, la prima infatisare a procesului
Digi24.ro
Ce-a cautat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul sefului spionilor americani pentru europeni
DigiSport.ro
Gigi Becali a decis: nume nou in conducerea celor de la FCSB!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful CIA, pe furiș la Bruxelles pentru a calma liderii UE. Vizita, în contextul politicii schimbătoare a administrației Trump
  2. Canada i-a cerut scuze lui Trump, pentru a scăpa de creșterea tarifelor. De ce se simțise jignit președintele SUA
  3. Întâlnire secretă la cel mai înalt nivel privind Ucraina. Participanții nu au voie să comunice nimic, iar telefoanele sunt interzise
  4. Surpriză neplăcută pentru cumpărătorul unui SUV de lux: „Plăcuțe de frână” ale unui Mercedes GLE 400 făcute din lemn FOTO
  5. Când va fi gata și ultimul tronson al autostrăzii Sibiu - Nădlac 2. În ce stadiu se află lucrările la așa numitele „tuneluri pentru urși” FOTO/VIDEO
  6. Patru bulgari, suspectaţi că spionează pentru Rusia, condamnaţi într-un proces fără precedent. „O operaţiune coordonată din străinătate cu intenţii ostile”
  7. Decizia lui Trump de retragere a trupelor din România, criticată în SUA: „Un mesaj dezastruos! Momentul nu putea fi mai prost”
  8. Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. „Continuăm să distrugem ocupantul” VIDEO
  9. Venezuela cere ajutorul Chinei și Rusiei pentru a se apăra de SUA. Ce solicitări a făcut Nicolas Maduro aliaților săi
  10. Un englez anunță fundătura lui Putin și cele 4 metode de a-l domina pe Trump. SUA au aflat punctul mort al Kremlinului