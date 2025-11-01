Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, o reuniune „secretă cu ușile închise” a Coaliției Voinței la Madrid. La reuniune vor participa reprezentanți ai 35 de țări care se reunesc pentru a discuta despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina. Întâlnirea va avea reguli stricte: nimeni nu are voie cu telefoanele și nici să comunice absolut nimic din ceea ce se discută în interior.

Va fi o zi de lucru intensivă, care începe la ora 09:00 și se încheie după 15:30, cu două seturi de discuții privind acordarea de ajutor pentru Kiev.

Aranjamentele pentru reuniune sunt extrem de confidențiale. Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise și vor fi depozitate într-un loc special desemnat, scrie Pravda.

Participanții au fost, de asemenea, avertizați că detaliile reuniunii nu pot fi făcute publice.

„Delegații sunt rugați să nu publice informații despre reuniune pe platformele publice sau pe rețelele de socializare”, se arată într-un document.

Întâlnirea va aborda modalitățile de a avansa în ceea ce privește creșterea sprijinului pentru Ucraina, modul de a satisface nevoile sale financiare urgente, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, și modul de a coordona inițiativele pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Ads

Printre altele, participanții își propun să specifice prioritățile de ajutor și să ajungă la acorduri.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, se va adresa apoi reuniunii și va avea un schimb de opinii cu participanții. Cu toate acestea, șeful diplomației spaniole nu va fi prezent la toate mesele de lucru, deoarece aceasta este o reuniune de nivel inferior.

În timpul celei de-a doua serii de discuții, participanții vor încerca să dezvolte o abordare comună privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și să facă schimb de opinii cu privire la discuțiile în curs în acest sens. Se va acorda o atenție deosebită cadrelor juridice, politice și diplomatice și contribuției pe care Coaliția Voluntari ar putea-o aduce la descurajarea viitoarelor agresiuni rusești.

Ads