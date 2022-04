Mai mulți soldați ucraineni s-au putut duce să-și revadă familiile după ce armata a eliberat localitățile din regiunea Kievului.

O astfel de întâlnire între părinți și copiii lor care au supraviețuit atacurilor rușilor a fost făcută publică de activistul pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk. Momentul a fost filmat în satul Nova Basan.

Soldatul care a revenit la casa părintească după eliberarea localităţii de sub ocupaţia rusă este Dmitro Stretovici. Acesta s-a înrolat în armata ucaineană odată cu începerea războiului.

Soldatul și ceilalți colegi din armată sunt întâmpinați de tatăl lui Dmitro la poarta casei, pe care scrie că acolo se află civili. Bărbatul plânge și îi strânge pe toți în brațe. În casă, aceștia sunt întâmpinaţi de mama soldatului, care le spune că s-au rugat pentru el în timp ce au stat adăpostiţi în pivniţă, potrivit Adevărul.

Touching video. My colleague Dmytro Stretovych, who joined the Ukrainian army, came to his parent's house after the liberation of Nova Basan'. His parents survived after month of Russian occupation. This is happiness. I wish all Ukrainian families to feel it. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ceS7cVfhD4