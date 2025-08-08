Când ar putea avea loc întâlnirea între Trump și Putin. „Am mai fost dezamăgit de acesta înainte” SURSE

Un summit între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. Două surse familiarizate cu negocierile au declarat că întâlnirea este planificată pentru lunea viitoare, 11 august, iar Roma este una dintre posibilele locații.

Dacă întâlnirea va continua mai târziu în cursul săptămânii, Roma ar putea fi încă o posibilitate, deși și alte țări sunt implicate în acest proces, în Europa și în alte părți, spun sursele pentru Fox News.

Summitul ar putea eșua în cele din urmă, deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu va ceda niciun teritoriu într-un acord de pace cu Rusia și că numai Parlamentul ucrainean poate face acest lucru.

O întâlnire între Putin și Trump ar fi prima de când Trump a revenit în funcție anul acesta. Ar fi o piatră de hotar semnificativă în războiul care durează de 3 ani, deși nu există nicio promisiune că o astfel de întâlnire ar duce la sfârșitul luptelor, deoarece Rusia și Ucraina rămân departe de a avea revendicări.

Trump, care a apărut în fața reporterilor la Casa Albă, nu a răspuns la întrebări despre o posibilă locație pentru o întâlnire, dar când a fost întrebat despre un summit cu Putin și Zelenski, a spus că „există o șansă foarte bună ca aceștia să se întâlnească”.

Președintele a refuzat să prezică cât de aproape este de a ajunge la un acord pentru a pune capăt luptelor, spunând: „Am mai fost dezamăgit de acesta înainte”.

Declarații similare de la Kremlin

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se pregătesc să se întâlnească „în zilele următoare”, a declarat un oficial al Kremlinului, pe măsură ce se apropie termenul limită stabilit de SUA pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în războiul său împotriva Ucrainei, altfel riscând să se confrunte cu sancțiuni economice.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi că o întâlnire Trump-Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare. O locație a fost deja aleasă, a adăugat el, deși va fi dezvăluită ulterior.

