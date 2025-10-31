De ce a fost anulată întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Informația, confirmată de oficialii SUA

O întâlnire între liderii SUA și Federației Ruse, ce ar fi urmat să aibă loc la Budapesta, a fost anulată. Partea americană ar fi anulat totul în urma poziţiei ferme a Rusiei în ceea ce priveşte cererile sale intransigente legate de Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între şefii diplomaţiei celor două ţări, scriu jurnaliștii americani. Informația nu a fost confirmată de către oficialii SUA, scrie vineri Financial Times.

Planurile pentru summitul de la Budapesta din această lună între Trump și Putin au fost suspendate după ce Moscova și-a menținut cererile neschimbate, inclusiv ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare ca condiție pentru pace.

Preşedintele Trump susţine apelul Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale.

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modalităţile de a pune capăt războiului din Ucraina, Ministerul de Externe rus a trimis o notă la Washington, subliniind aceleaşi cerinţe de a aborda ceea ce preşedintele Putin numeşte „cauzele profunde” ale invaziei ruse în Ucraina, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că ţara nu va adera niciodată la NATO, relatează FT.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deşi Ucraina este pregătită pentru discuţii de pace, nu îşi va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, aşa cum a cerut Moscova.

