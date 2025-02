Ziua Z pentru pacea din Ucraina. Zelenski, față în față cu Trump la Casa Albă, după schimbul de replici dure. Se va semna acordul pentru mineralele rare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni vineri, 28 februarie, cu președintele american Donald Trump la Washington pentru a semna acordul privind partajarea resurselor minerale ale țării sale, a declarat președintele SUA.

Zelenski a descris acordul bilateral ca fiind preliminar și a declarat că dorește acorduri suplimentare care să includă garanții de securitate americane pentru a descuraja o nouă agresiune rusă, potrivit bbc.com.

Preşedintele republican, care a inversat la politica predecesorului său Joe Biden de a sprijini Kievul, apropiindu-se în acelaşi timp de Vladimir Putin, urmează să îl primească pe şeful statului ucrainean în jurul orei locale 11:00 (18:00, ora României).

Dar Trump a declarat că SUA nu vor oferi garanții de securitate, afirmând că responsabilitatea ar trebui să revină Europei.

De asemenea, Trump pare să fi exclus perspectiva ca Ucraina să devină membru al NATO - una dintre ambițiile de lungă durată ale lui Zelenski.

Acord în șase puncte între SUA și Ucraina privind mineralele rare

Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a anunțat recent pe Telegram că Guvernul a aprobat acordul care urmează să fie semnat cu SUA, parte a negocierilor pentru pace.

„Guvernul ia deciziile necesare pentru semnarea unui acord între Ucraina și Statele Unite privind înființarea Fondului de investiții pentru reconstrucție”, a transmis oficialul ucrainean.

Acordul va avea șase dispoziții-cheie:

În primul rând, Ucraina și Statele Unite instituie Fondul de investiții pentru reconstrucție, care va fi deținut și gestionat în comun de guvernele celor două țări.

În al doilea rând, subsolul și resursele ucrainene rămân ucrainene, ele nu sunt transferate SUA sau altcuiva.

În al treilea rând, Ucraina va contribui la fond cu 50% din veniturile viitoare din activele sale din resurse naturale.

În al patrulea rând, Statele Unite vor contribui la fond sub formă de fonduri, instrumente financiare și alte active esențiale pentru reconstrucția Ucrainei.

În al cincilea rând, banii colectați de fond vor fi investiți exclusiv în proiectele de reconstrucție ale Ucrainei. De fapt, acesta este un fond pentru generațiile viitoare de ucraineni.

În al șaselea rând, un alt aspect important este că acordul ia în considerare obligațiile noastre în cadrul procesului de integrare europeană. Adică, nu vor exista contradicții și contradicții cu angajamentele noastre de integrare europeană.

Cu cine s-a mai văzut Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat joi că încheierea războiului trebuie să ofere garanții de securitate pentru țara sa și pentru 'întreaga Europă', subliniind totodată importanța 'unității între Ucraina, Europa și Statele Unite', relatează EFE.

Președintele Ucrainei a transmis acest mesaj pe X după întâlnirea cu premierul irlandez Micheal Martin pe aeroportul Shannon din vestul Irlandei, într-o escală în călătoria sa la Washington, unde va discuta cu președintele american Donald Trump problema exploatării resurselor naturale ale Ucrainei.

'Am vorbit despre pașii pentru a pune capăt războiului cu o pace garantată pentru Ucraina și întreaga Europă, despre importanța unității între Ucraina, Europa și Statele Unite și a tuturor celor angajați pentru stabilitatea globală', a scris pe X liderul ucrainean.

Zelenski și Martin au discutat, de asemenea, despre 'garanțiile de securitate și cooperarea' pe 'calea Ucrainei către' aderarea la Uniunea Europeană.

Zelenski, „dictator”?

Președintele american Donald Trump și-a minimizat joi afirmațiile făcute săptămâna trecută la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a numit 'dictator', relatează AFP.

'Am spus eu asta?', a declarat președintele american presei, alături de premierul britanic Keir Starmer, la Casa Albă. 'Nu pot să cred că am spus asta. Următoarea întrebare', a adăugat Donald Trump, afirmând că are 'relații foarte bune' cu Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri pentru semnarea unui acord privind mineralele ucrainene.

Președintele american l-a catalogat miercurea trecută pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski drept un 'dictator' și l-a avertizat pe acesta 'să se miște repede', pentru că altfel riscă să rămână fără țară.

'Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se miște repede sau va rămâne fără țară', a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

'Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică', a adăugat președintele american.

Mai devreme, Zelenski îl acuzase pe Trump că trăiește într-o 'bulă de dezinformare rusă', reacție venită după ce președintele american i-a reproșat omologului său ucrainean că a preferat să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la o înțelegere cu aceasta.

